Що залишилося за кадром фільму «Проєкт “Аве Марія”»: 5 відповідей із книги Енді Віра

Екранізація науково-фантастичного роману Енді Віра «Проєкт “Аве Марія”» від режисерів Філа Лорда та Крістофера Міллера виявилася напрочуд вірною першоджерелу. Однак заради кінематографічності творцям довелося пожертвувати частиною глибоких наукових пояснень, якими славиться автор.

Якщо після перегляду історії про Райланда Грейса (Раян Гослінг) та його іншопланетного друга Роккі у вас залишилися запитання, ось як на них відповідає оригінальна книга (Увага: нижче містяться спойлери до сюжету!).

1. Звідки взявся астрофаг і чому світи схожі?

У фільмі астрофаг представлений як мікроскопічна загроза, що пожирає енергію Сонця. Книга пояснює це детальніше: астрофаг еволюціонував у системі Тау Кита. Там його популяцію жорстко контролював природний хижак — тауамеба. Вір порівнює астрофаг з інвазивними видами на кшталт очеретяних жаб в Австралії — потрапивши до Сонячної системи, де в нього немає природних ворогів, мікроб почав безконтрольно розмножуватися.

Крім того, книга пояснює наявність життя на трьох планетах теорією панспермії. Життя на Землі та на рідній планеті Роккі (Ерід) походить від спільного предка, що зародився на планеті Адріан у системі Тау Кита. Саме тому у людей, ерідіанців та астрофага є спільні клітинні структури (мітохондрії).

2. Чому людство довірило порятунок шкільному вчителю?

У фільмі Грейс потрапляє на корабель переважно тому, що саме він придумав, як розводити астрофаг для палива, а основний екіпаж гине. У романі причина значно науковіша. 13-річний переліт у комі є смертельно небезпечним. Вчені виявили специфічний ген стійкості до коми, який має лише мізерний відсоток людей. Усі відібрані астронавти мали цей ген. Коли стався вибух, Грейс виявився єдиним ученим на Землі, що вижив, у якого був виявлений цей рятівний маркер. У керівниці місії Єви Стратт (Сандра Гюллер) просто не було вибору.

3. Чи є вода на планеті Ерід?

Фінал фільму показує, як ерідіанці створюють для Грейса будинок біля моря. Це красива голлівудська вигадка. У книзі Грейс ще на Землі зруйнував свою кар’єру мікробіолога, доводячи, що вода не є обов’язковою умовою для зародження життя. І зустріч із Роккі підтверджує його правоту: вид ерідіанців еволюціонував на планеті, де взагалі немає води.

4. Справжня причина амнезії Грейса

Прокинувшись на кораблі, Грейс нічого не пам’ятає. Фільм списує це на побічний ефект тривалого анабіозу. Однак роман розкриває похмурий секрет: Грейс категорично відмовлявся летіти на вірну смерть. Щоб змусити його, Стратт застосувала силу і ввела йому препарат для придушення пам’яті. Вона розрахувала, що коли Грейс далеко від Землі нарешті згадає про зраду, він вже буде занадто поглинений науковим завданням, щоб саботувати місію.

5. Як Земля вижила, поки Грейс був у космосі?

У книзі фінал розгортається через 16 років після візиту до Тау Кита. Грейс дізнається, що Сонце повернулося до колишньої світності — місія вдалася. Але щоб людство не вимерло від холоду за час очікування, Єва Стратт пішла на радикальні заходи. За її наказом було завдано ядерного удару по Антарктиді. Це вивільнило в атмосферу гігантські обсяги водяної пари та метану, штучно створивши потужний парниковий ефект, який зігрівав планету в найтемніші роки.