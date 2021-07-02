Ніяких iPhone: який смартфон на Android вибрати для жінки в 2021 році

Незважаючи на те, що виробники смартфонів при випуску своєї продукції не поділяють її по гендеру, деякі моделі певним статям підходять більше за інших. Так що, якщо серед читачів нашого порталу є прекрасні дами, що знаходяться в пошуках нового смартфона – радимо їм витратити пару хвилин на дану статтю.





№5 – Huawei P40 Lite

Апарат виглядає стильно за рахунок острівної фронталки, вбудованої в 6.4-дюймовий екран і круто оформленого задника. Зі специфікаціями теж повний порядок: під капотом трудиться Kirin 810, ідеально оптимізований під Android 10 в інтерфейсі EMUI, а батарея ємністю 4200 мАг підтримує реактивну 40-ватну зарядку.

№4 – Samsung Galaxy A32

Дівчатам апарат точно сподобається за рахунок спинки з незвичайного пластику з крутим оформленням – всі фотосенсори розташовані окремо один від одного прямо на кришці. Ще один козир моделі – круте зображення на 6.4-дюймовій AMOLED панелі. Крім цього, контрастний і соковитий дисплей радує плавними 90-герцового анімаціями.

№3 – Realme 6 Pro

Realme 6 Pro однозначно сподобається дамам за рахунок ефектної спинки з крутим малюнком. До того ж, в арсеналі моделі є екран з підвищеною частотою оновлення і телевик. Бронзовий призер топа – найдоступніший апарат на ринку, оснащений цим фотомодулем. Залишаться дами задоволені і спритною 30-ватною зарядкою, яка відновлює ресурси АКБ ємністю 4300 мАг за годину.

№2 – Samsung Galaxy A52

Як і у Galaxy A32 тут встановлена ​​90-герцового матриця, але виглядає апарат краще за рахунок острівної фронталки. З продуктивністю справи йдуть теж крутіше. Все завдяки спритному Snapdragon 720G під капотом. Що стосується інших моментів, у моделі квадрокамера 64 + 12 + 5 + 5 МП з юзабельними доп.датчиками і пара днів автономної роботи з батареєю ємністю 4500 мАг.

№1 – Pixel 5



Перше місце топа займає Pixel 5, який за рахунок своїх компактних розмірів ідеально поміститься в маленькій дамській долоньці. До того ж у гаджета є 6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 90 Гц і процесор Snapdragon 765G, який справляється з будь-якими завданнями. Інші аргументи на користь Pixel 5: просунуті фотоможливості подвійної камери 12 +16 МП і чистий Android 11, який оновиться 3-4 рази.