Grand Theft Auto VI, яка вийшла 19 листопада 2026 року, зіткнулася з хвилею негативних відгуків. Попри захоплені рецензії професійних критиків, частина гравців залишилася незадоволеною новою грою Rockstar Games. Станом на 23 листопада користувацький рейтинг на Metacritic становив лише 5,6 бала з 10 на основі близько 100 тисяч оцінок.

Для порівняння, попередня частина серії GTA V має користувацьку оцінку близько 8,1 бала. Водночас професійні оглядачі оцінили GTA VI значно вище — її рейтинг критиків досяг 99 балів зі 100.

Чому гравці критикують GTA VI

Однією з найпоширеніших претензій стала продуктивність. На консолях гра працює з обмеженням у 30 кадрів за секунду, причому користувачі повідомляють про просідання частоти кадрів. Додаткове невдоволення викликала відсутність версії для ПК на момент релізу.

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Однак найбільше суперечок спричинили зміни в ігровому процесі. Частина гравців вважає, що Rockstar надто обмежила свободу дій, яка завжди була однією з головних особливостей GTA.

Зокрема, користувачі скаржаться на суворішу систему поліції та механіку негативної карми, яка карає за безконтрольне насильство й інші дії персонажів.

Окремим приводом для критики стали головні герої Джейсон і Люсія. Деяким гравцям не подобається система романтичних стосунків, яка впливає на розвиток сюжету. На їхню думку, Rockstar приділила надто багато уваги побутовим ситуаціям і взаєминам персонажів, через що гра іноді більше нагадує симулятор життя, ніж традиційну GTA.

У PlayStation Store ситуація зовсім інша

Попри низький рейтинг на Metacritic, у PlayStation Store GTA VI отримала приблизно 4,8 бала з 5 на основі понад 270 тисяч оцінок.

Як зазначає Game*Spark, така різниця може пояснюватися особливостями платформ. На Metacritic залишити оцінку можна без підтвердження покупки, тоді як у PlayStation Store рейтинг доступний власникам гри.

Це викликає підозри щодо так званого review bombing — масового виставлення мінімальних оцінок із метою штучного зниження рейтингу. Водночас частина негативних відгуків містить конкретні зауваження щодо сюжету та ігрових механік.

Таким чином, перші дні після релізу продемонстрували неоднозначне сприйняття GTA VI. Гра отримала майже максимальні оцінки критиків, але деякі рішення Rockstar Games викликали суперечки серед геймерів.