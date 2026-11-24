Компанія Samsung офіційно оголосила про вихід ігрового монітора Odyssey G6 (G60H), який став першою у світі моделлю з частотою оновлення до 1100 Гц. Новинка орієнтована насамперед на професійних кіберспортсменів і любителів динамічних ігор, для яких важливі максимальна плавність зображення та мінімальна затримка.

Головною особливістю пристрою стала підтримка двох режимів роботи, між якими користувач може перемикатися залежно від гри. Водночас рекордна частота 1100 Гц доступна лише зі зниженою роздільною здатністю.

1100 Гц у HD або 600 Гц у QHD

Samsung Odyssey G6 оснащений 27-дюймовою матрицею Fast IPS із роздільною здатністю 2560 × 1440 пікселів. У стандартному режимі монітор забезпечує частоту оновлення до 600 Гц, що значно перевищує показники більшості звичайних ігрових дисплеїв.

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Для досягнення 1100 Гц необхідно активувати режим Dual Mode, який знижує роздільну здатність до 1280 × 720 пікселів. Час відгуку матриці становить 1 мс за методикою GtG.

Виробник також реалізував технологію Odyssey Clear Motion, призначену для зменшення розмиття рухомих об’єктів. Вона має покращувати чіткість зображення під час швидких переміщень камери, що особливо актуально для змагальних шутерів.

Монітор підтримує HDR10+ Gaming для автоматичного налаштування яскравості та контрастності. Функція Black Equalizer допомагає краще розрізняти деталі в темних ділянках зображення.

Підключення, сумісність і вартість

Для синхронізації частоти оновлення з відеокартою передбачена сумісність із NVIDIA G-SYNC та підтримка AMD FreeSync Premium. Водночас Samsung уточнює, що FreeSync Premium не працює в режимі 1100 Гц.

Набір роз’ємів включає один DisplayPort 2.1 та два HDMI 2.1. Функція Auto Source Switch+ автоматично визначає нове підключене джерело сигналу. Підставка дозволяє регулювати висоту екрана, нахил, поворот у сторони та переводити дисплей у вертикальне положення.

Варто враховувати, що для повноцінного використання 1100 Гц потрібен комп’ютер, здатний забезпечувати відповідну частоту кадрів. Крім того, за інформацією Samsung, macOS не підтримує Dual Mode та максимальну частоту 600 Гц у рідній роздільній здатності.

Продажі Samsung Odyssey G6 (G60H) у США розпочнуться в грудні 2026 року за ціною $899,99. Терміни появи монітора в Україні та його місцева вартість поки невідомі.