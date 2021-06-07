ТОП-10 кращих телефонів у 2021 році для літніх людей

Шукаєте кнопковий телефон для батьків або військовослужбовців? Ось відмінні моделі від класики до новинок 2021 року.





Адаптовані для літніх людей телефони, які часто називають «бабцьофонами», повна протилежність топовим смартфонам. Якщо для останніх актуально безліч функцій, то для перших важливі зовсім інші параметри. Параметри, оцінити які можуть тільки бабусі і дідусі.

Ідеальний «бабцьофон» має:

великі клавіші – телефон не повинен мати сенсорний екран, оскільки літнім людям зручніше працювати з клавіатурою, кожна кнопка на якій повинна бути великою зі зрозумілими і чіткими символами;

великий екран – дисплей не обов’язково повинен бути кольоровим, набагато краще монохромний екран з великими символами і високою яскравістю;

потужний акумулятор – пристрій для літньої людини повинен довго працювати без підзарядки, оскільки його можуть часто забувати підключати до розетки і він просто не має права відключатися від розряду протягом одного дня;

гучний динамік – дзвінок повинен бути чутний з будь-якого кінця квартири, що дозволить постійно бути на зв’язку і не пропускати вхідні дзвінки;

максимально просте меню і мінімум функцій – якщо молоді потрібні «нафаршировані» можливостями смартфони, то літній людині важливіше мінімальний набір опцій, щоб в них неможливо було заплутатися.

Добре, якщо телефон має захищений корпус з нековзним покриттям, здатний протистояти воді та оснащений кнопкою SOS, яка або включає «сирену», сповіщає про екстрену ситуацію, або розсилає повідомлення заздалегідь запрограмованим контактам.

Philips E172 Xenium

екран: 2,4 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 240×320

акумулятор 1700 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: немає

додаткові можливості: FM-радіо, 2 SIM-карти

Говоримо Philips – маємо на увазі потужний акумулятор і високу автономність пристрою. Якщо взяти до уваги якісний екран і клавіатуру, а також заявлену можливість працювати в режимі розмови до 19 годин, а в режимі очікування і зовсім до 601 години без підзарядки, то такий телефон підійде не тільки літнім людям, а й тим, кому потрібна довгограюча проста «звонилка». Апарат підтримує дві сім-карти, також може працювати з картами пам’яті.

BQ 2004 Ray

екран: 2 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 320×240

акумулятор 1400 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: є

додаткові можливості: FM-радіо, ліхтарик

Телефон, який за своїми характеристиками відмінно підійде на роль пристрою для літньої людини. Мінімальний набір функцій поєднується з великими клавішами і чітким кольоровим екраном. До переваг можна віднести виділені кнопки для радіоприймача і виклику SOS, але до мінусів одночасно можна віднести їх же – не дуже великі і ніяк не виділені клавіші додаткових функцій.

DIGMA Linx C281

екран: 2,8 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 320×240

акумулятор 1700 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: немає

додаткові можливості: FM-радіо, ліхтарик

Бюджетний варіант телефону, наділеного тим мінімумом можливостей, які необхідні для літньої людини. До недоліків пристрою можна віднести відсутність окремої кнопки SOS, проте до числа безумовних переваг необхідно зарахувати потужний акумулятор, що дозволяє довше обходиться без підзарядки.

F + R280

екран: 2,8 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 240×340

акумулятор: 2500 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 32 Гбайт

кнопка SOS: є

додаткові можливості: FM-радіо, ліхтарик, пиловологозахист

Досить рідкісний варіант мобільного пристрою, як за мірками смартфона, так і за мірками «бабцьофонів», який відрізняється захищеним корпусом. Сертифікація за стандартом IP68 гарантує повний захист від пилу і вологи навіть при зануренні на глибину більше метра на тривалий час. Додати до цього потужний акумулятор і виділену кнопку SOS – отримаємо, можливо, ідеальний телефон для літніх людей.

Irbis SF10

екран: 2,4 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 320×240

акумулятор: 800 мА ⋅ год

пам’ять: 30 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: немає

додаткові можливості: FM-радіо, 2 SIM-карти

Формат «розкладачки» відійшов у історію з розвитком смартфонів, але зараз починає повертатися – роблять і складні пристрої з сенсорними екранами, випускають і кнопкові телефони-розкладачки. Зручний варіант телефону для літньої людини, який при відповідному наборі функцій ще й стильний і яскравий, що ускладнює можливість його втратити.

Itel It2590

екран: 2,2 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 220×176

акумулятор 1900 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 32 Гбайт

кнопка SOS: так

додаткові можливості: FM-радіо, 2 SIM-карти

Компактний телефон, який має великі клавіші, кольоровий екран з великими і зрозумілими символами. Додайте до цього виділену кнопку SOS, потужний акумулятор, гучний динамік і можливість гучного зв’язку роблять модель мало не ідеальною для літніх людей.

MAXVI B7

екран: 1,77 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 128×160

акумулятор: 800 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: так

додаткові можливості: FM-радіо, 2 SIM-карти, знімний акумулятор

У наші дні мобільні пристрої, заради захисту від пилу і вологи, виробники оснащують мало не монолітними корпусами з незнімними батареями. Приємний виняток – цей «бабцьофон», який оснащується знімним акумулятором. Незважаючи на невеликий об’єм батареї, можливість швидко замінити використану батарею – коштує дорого. На щастя, в переносному сенсі слова.

Nokia 130 (2017)

екран: 1,8 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 640×480

акумулятор 1020 мА ⋅ год

пам’ять: 8 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: немає

додаткові можливості: FM-радіо, знімний акумулятор

Не найсвіжіша, але як і раніше актуальна модель відомого бренду. І нехай нині Nokia вже не та, що була раніше, якщо вам потрібен простий і надійний телефон, то придивитися до нього варто. З переваг – потужний і знімний акумулятор, якісний екран, зручна клавіатура. Такий пристрій буде доречним не тільки бабусям і дідусям. Правда, екран малуватий та й обсяг пам’яті зовсім вже крихітний навіть для кнопкового телефону.

ONEXT Lollipop 3G

екран: 2,4 дюйма, кольоровий

акумулятор 1450 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 16 Гбайт

кнопка SOS: немає

додаткові можливості: FM-радіо, 2 SIM-карти

Той самий випадок, коли телефон можна купити тільки за його дизайн. Навряд чи для «бабцьофону» важливі дизайнерські рішення, але яскраві кольори – це питання функціональності, оскільки такий пристрій простіше, ніж просто чорний, знайти у випадку втрати. В іншому – типові для подібних телефонів характеристики.

teXet TM-B201

екран: 1,77 дюйма, кольоровий

роздільна здатність: 128×160

акумулятор 1000 мА ⋅ год

пам’ять: 32 Мбайт, карти пам’яті до 32 Гбайт

кнопка SOS: так

додаткові можливості: FM-радіо, зарядна підставка

Телефон, який претендує на звання ідеального пристрою для бабусь і дідусів. В наявності і великі клавіші, і чіткий екран, і потужний акумулятор, а зарядний «стакан -підставка» допоможе не втрачати пристрій, а заодно постійно тримати його зарядженим. Це важливо для людей похилого віку. Як і можливість купити такий функціональний телефон з мінімумом витрат.