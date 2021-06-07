Как сделать балкон: особенности проектирования

Балкон – функциональная и неотъемлемая часть квартиры. Несмотря на это, не в каждом доме он есть. Не все планировки предусматривают наличие такого конструктивного элемента. Но, не стоит отчаиваться, при желании можно установить балкон застекленный профилем VEKA в любом доме. Для этого нужно выполнить ряд определенных задач.
Варианты сооружения
Перед тем как приступать к сооружению балкона, необходимо определиться с несколькими факторами:
- размер конструкции;
- функциональная нагрузка;
- место расположения;
- тип остекления.
Если квартира расположена на первом этаже, то постройку можно установить на опорные колоны. Это значительно упрощает сооружение балкона. Также при необходимости можно соорудить отдельный вход в квартиру, и даже погреб. Главной задачей является правильно рассчитать количество и глубину залегания опорных элементов.
Что касается навесных конструкций, то с этим могут возникнуть некоторые сложности. Прежде всего, это связано с возможным нарушением целостности фасада и несущих конструкций. Поэтому при возможности рекомендовано выполнить дополнительные крепления и опоры. Конструкции из ПВХ профилей VEKA от компаний-партнеров VEKA обладают высокой прочностью и сооружаются с соблюдением всех строительных норм.
Получение разрешения
Построить балкон в жилом доме невозможно, если на это нет соответствующего разрешения. Чтобы его получить, необходимо собрать определенный пакет документов, в который входит:
- план квартиры;
- проект помещения, к которому будет примыкать выносная конструкция;
- проект самого балкона, разработанный согласно нормам;
- разрешение от соседей на строительство (необходимо заверить у нотариуса).
После того как пакет документов будет собран, необходимо обратиться в соответствующие органы. Чтобы не возникло проблем с получением разрешения на строительство, лучше воспользоваться помощью юристов. За незаконное сооружение балкона владелец квартиры понесет наказание в виде штрафных санкций.
Проектирование
Без проекта балкона невозможно получить разрешение на законное сооружение конструкции. В нем указываются основные параметры постройки. Проектирование проводится в такой последовательности:
- На первом этапе проводится сбор сведений о функциональных особенностях жилого дома. Необходимо уточнить, есть ли возможность установить дополнительную постройку, и какие параметры она может иметь.
- Если функциональные особенности дома позволяют построить балкон, то выполняется черновое проектирование. В таком варианте документ подается юристам. После получения разрешения проект дорабатывается и передается в БТИ.
- В проекте указываются все особенности будущей постройки. Особое внимание уделяется устойчивости постройки, оснащению креплений, используемым материалам и другим деталям, которые будут играть важную роль при сооружении конструкции.
Проектирование балкона является важным и ответственным этапом в получении разрешения. Поэтому выполнение этой задачи лучше доверить профессионалам.
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