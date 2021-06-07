Как сделать балкон: особенности проектирования

Балкон – функциональная и неотъемлемая часть квартиры. Несмотря на это, не в каждом доме он есть. Не все планировки предусматривают наличие такого конструктивного элемента. Но, не стоит отчаиваться, при желании можно установить балкон застекленный профилем VEKA в любом доме. Для этого нужно выполнить ряд определенных задач.





Варианты сооружения

Перед тем как приступать к сооружению балкона, необходимо определиться с несколькими факторами:

размер конструкции;

функциональная нагрузка;

место расположения;

тип остекления.

Если квартира расположена на первом этаже, то постройку можно установить на опорные колоны. Это значительно упрощает сооружение балкона. Также при необходимости можно соорудить отдельный вход в квартиру, и даже погреб. Главной задачей является правильно рассчитать количество и глубину залегания опорных элементов.

Что касается навесных конструкций, то с этим могут возникнуть некоторые сложности. Прежде всего, это связано с возможным нарушением целостности фасада и несущих конструкций. Поэтому при возможности рекомендовано выполнить дополнительные крепления и опоры. Конструкции из ПВХ профилей VEKA от компаний-партнеров VEKA обладают высокой прочностью и сооружаются с соблюдением всех строительных норм.

Получение разрешения

Построить балкон в жилом доме невозможно, если на это нет соответствующего разрешения. Чтобы его получить, необходимо собрать определенный пакет документов, в который входит:

план квартиры;

проект помещения, к которому будет примыкать выносная конструкция;

проект самого балкона, разработанный согласно нормам;

разрешение от соседей на строительство (необходимо заверить у нотариуса).

После того как пакет документов будет собран, необходимо обратиться в соответствующие органы. Чтобы не возникло проблем с получением разрешения на строительство, лучше воспользоваться помощью юристов. За незаконное сооружение балкона владелец квартиры понесет наказание в виде штрафных санкций.

Проектирование

Без проекта балкона невозможно получить разрешение на законное сооружение конструкции. В нем указываются основные параметры постройки. Проектирование проводится в такой последовательности:

На первом этапе проводится сбор сведений о функциональных особенностях жилого дома. Необходимо уточнить, есть ли возможность установить дополнительную постройку, и какие параметры она может иметь. Если функциональные особенности дома позволяют построить балкон, то выполняется черновое проектирование. В таком варианте документ подается юристам. После получения разрешения проект дорабатывается и передается в БТИ. В проекте указываются все особенности будущей постройки. Особое внимание уделяется устойчивости постройки, оснащению креплений, используемым материалам и другим деталям, которые будут играть важную роль при сооружении конструкции.

Проектирование балкона является важным и ответственным этапом в получении разрешения. Поэтому выполнение этой задачи лучше доверить профессионалам.