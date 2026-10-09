Прибуток як у нафтових шейхів. Чому Samsung б’є рекорди, а смартфони та комп’ютери дорожчають

Продаж комп’ютерної пам’яті нині приносить стільки ж, скільки торгівля нафтою під час кризи. Це випливає з попередніх результатів Samsung Electronics, яка оцінила операційний прибуток за третій квартал 2026 року в 107,4 трлн вон, тобто близько $80 млрд, що за курсом НБУ на 7 жовтня становить приблизно 3,6 трлн грн. Йдеться саме про прибуток, а не про виручку. Виручка ж дорівнює близько 195 трлн вон, або майже $146 млрд.

Це перший квартал в історії технологічної компанії, коли операційний прибуток перевищив 100 трлн вон. Він майже у дев’ять разів більший, ніж торік за той самий період (12,17 трлн вон), а маржа становить 55,1%. За оцінками, показник перевищив прогнози аналітиків і обійшов Nvidia, а єдиною компанією, яка раніше підіймалася на такий рівень, називають Saudi Aramco. За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року її квартальний прибуток сягав близько $86,5 млрд.

Основа успіху очевидна. Samsung найбільший у світі виробник пам’яті, а ШІ-бум підштовхує попит. За оцінками аналітиків, підрозділ пам’яті приніс близько 110 трлн вон операційного прибутку, і на це вплинули поставки пам’яті HBM4 для платформи Nvidia Vera Rubin та подальше зростання цін на DRAM у двозначних відсотках. До того ж попит не слабне, а ціни, імовірно, й надалі зростатимуть. Тому в четвертому кварталі компанія може побити власний рекорд.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Прибутковою ця історія є не для всіх підрозділів. За оцінками, мобільний підрозділ Samsung у третьому кварталі зазнав збитків понад $1 млрд, бо дорожча пам’ять б’є по власних смартфонах компанії. Раніше вже повідомлялося, що Samsung просить партнерів скоротити виробництво телефонів на 20–30%.

Для споживачів висновок невеселий. Якщо ви помічали, що ринок побутової електроніки схожий на кладовище, а все на ньому стало дорожчим, ці цифри пояснюють значну частину причин і показують, кому вигідно, щоб так лишалося. Багато аналітиків вважають, що ситуація збережеться щонайменше ще два роки. Українським покупцям варто враховувати подорожчання не лише смартфонів, а й ноутбуків, відеокарт та інших пристроїв.