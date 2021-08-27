Туристичне страхування: будьте максимально відповідальними

Під час закордонних подорожей людина не тільки знайомиться зі світом, але і дозволяє відкрити інші сторони власної натури, демонструючи емоції і реакції на певні ситуації. Аби поїздка була наповнена лише позитивними емоціями, слід перед відправкою попіклуватися про туристичне страхування від відомої української компанії «Оранта». Подібне рішення дозволить вберегти себе від значних фінансових витрат у випадку виникнення неприємних ситуацій. Перед оформленням треба обдумати деякі особливі моменти.





Що варто враховувати при виборі?

Як часто ви подорожуєте? Деякі люди подорожують багато разів на рік і придбання полісу на чималий строк дозволить зекономити фінанси;

В яку країну ви їдете? Інколи актуальне покриття для всього світу, а інколи – для лише однієї країни. Для круїзних подорожей треба оформити перший варіант, інакше поїздка буде наповнена не лише позитивними враженнями;

Чим ви будете займатися? Якщо мова йде про звичайні туристичні розваги, то не треба добавляти в документ ніяких особливих моментів, але якщо людина хоче зробити акцент на активному відпочинку і заняттях спортом, варто це особливо зазначити в полісі.

Особливості співпраці із «Орантою»

Обравши для себе саме цю компанію, турист отримує можливість оформити документ на значну суму (для Європи 30 000 євро, а для Австралії, США та ряду інших країн – 50 000 доларів). Організація пропонує он-лайн страхування, тобто клієнтам не потрібно витрачати час і гроші на те, аби дістатися до фізичного офісу. Всі процедури робляться дистанційно, тому значно економлять час обох сторін. Людина може отримати документ в електронному вигляді, адже при звичайних умовах його достатньо. Якщо необхідно подати поліс в посольство, то оригінал із мокрою печаткою буде відправлений напряму за вказаною адресою. Портал також пропонує чимало послуг в режимі он-лайн, тому електронна автоцивілка також актуальна.

Компанія відома турботою про своїх клієнтів, оскільки підтримка туристів відбувається 24/7. Отримати допомогу та відповіді на свої питання можна завдяки номеру екстреного виклику (якщо людина знаходиться за кордоном) або телефонному номеру, вказаному на сайті. Дізнатися вартість послуги страхування можна на сайті, адже портал пропонує спеціальний калькулятор, який аналізує внесену інформацію і дозволяє відвідувачу отримати приблизну ціну оформлення якісного туристичного документу.