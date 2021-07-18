«Укрпошта» зробила популярну серед пенсіонерів послугу повністю безкоштовною

«Укрпошта» зробила крок назустріч пенсіонерам. З 1 липня поштова компанія надає послугу пересилки заяви щодо виплати пенсії до Пенсійного фонду абсолютно безкоштовно. Тож тепер пенсіонерам буде простіше повідомити державне відомство про те, що вони хочуть отримувати свої щомісячні виплати з допомогою сервісу компанії.





Скористатися безкоштовною послугою можна буде до кінця 2021 року. Пакет необхідних документів для передачі повноважень по доставці пенсій до «Укрпошти» відправлятимуть рекомендованим листом. «Нульовий» тариф буде діяти для відправки паперів до ПФУ, а також управлінь соцзахисту населення.

Акція стосуватиметься не лише пенсіонерів, а й громадян, що отримують будь-які інші соцвиплати та мають пенсійне посвідчення.

Ідея акції у керівництва «Укрпошти» виникла невипадково. «Навесні наша компанія доволі часто стикалася із ситуацією, коли агенти банків, та навіть соцпрацівники, переводили пенсійні виплати до фінустанов. Самих пенсіонерів при цьому навіть не повідомляли. Звичайно така ситуація викликала невдоволення у багатьох громадян. Адже мешканцям регіонів не завжди було зручно отримувати свої виплати у банку через відсутність філій поблизу їх місця проживання», – розповів Дмитро Поліщук, заступник директора компанії «Укрпошта».

Ніякої вини поштового оператора у ситуації, що склалася, звісно ж немає. Та в «Укрпошті» вирішили допомогти пенсіонерам повернутися до більш зручного для них формату отримання пенсій. А для заохочення нових клієнтів власне й запропонували безкоштовну послугу. Саме таким чином пересилка заяв у Пенсійний фонд для громадян стала значно доступнішою.

Під час процедури відправки заяви українці, для яких дійсна акція з «нульовим» тарифом, будуть сплачувати лише за конверт. Усі інші витрати візьме на себе національний поштовий оператор.

Наразі відомо також, що порядок виплати пенсій, соцвиплат та субсидій через «Укрпошту» зберігатиметься в Україні ще принаймні до 1 січня 2023 року.