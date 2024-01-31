Слот онлайн Big Bamboo в онлайн казино Pin Up

Слот Big Bamboo – уникальная разработка студии Push Gaming, посвященная диким животным и оформленная в азиатском стиле. Выпущенный в 2021 году, игровой автомат сразу же стал популярным среди гэмблеров. Яркая модель с динамичным геймплеем и увлекательным сюжетом понравится всем, кто любит слоты онлайн, независимо от игрового опыта и предпочтений в тематике игры. Пользователи казино Пин Ап могут протестировать слот в демонстрационном режиме. Современная модель адаптирована для запуска на стационарных и мобильных устройствах.

Производитель Push Gaming Дата релиза Февраль 2021 года Тематика Дикие животные, Азия Теоретический процент возврата 95.11% Джекпоты Нет Тип игрового автомата Видеослот Количество барабанов 6 Призовые линии 50 Сетка игрового поля 5×6 Бонусные раунды Режим бесплатных вращений Режим автоматических спинов Да Уровень дисперсии Высокий

Основные особенности и характеристики игрового автомата Big Bamboo

Фоном для видеослота стал бамбуковый лес, где живут дикие животные. Модель отличается красочным дизайном, детальной прорисовкой, приятным звуковым сопровождением. Аппарат имеет несколько особенностей, к основным из них можно отнести:

нестандартное игровое поле 5×6;

дополнительные функции: покупки бонуса, мистический и золотой бамбук;

необычный раунд фриспинов;

широкий диапазон ставок, что позволяет играть гемблерам с любым размером банкролла;

максимальный выигрыш – 50000 ставок за спин.

RTP составляет 95.11%, но волатильность высокая. Это указывает на то, что слот редко выдает выигрыши, но довольно крупные.

Правила игрового процесса на Big Bamboo в основном режиме

Пользователи казино Пин Ап могут запускать игру в режиме демо и с реальными ставками. Все пятьдесят линий слота постоянно активны, а все, что необходимо сделать, это:

определить ставку в размере от 0.1 до 100 евро на спин;

запустить барабаны в ручном режиме;

активировать 100 автоматических вращений.

Выигрыши начисляются за удачные комбинации из трех и более одинаковых картинок. Они должны стоять друг за другом на любой призовой полосе, начиная от левого края. Если на одной полосе сформировалось несколько цепочек, оплачивается самая выгодная для игрока. Все призы спина, полученные на разных линиях, суммируются. Сумма выигрыша рассчитывается путем умножения ставки на коэффициент последовательности. Максимальный выигрыш – 50000 ставок.

Символы и бонусные функции автомата Big Bamboo

Во время вращений на барабанах появляются основные и специальные символы:

Низкооплачиваемые стандартные картинки – карточные масти. Они возвращают от 0.1 до 0.4 ставки.

Высокооплачиваемые основные иконки. Это тематические символы: синий попугай, обезьяна, бык, панда. Цепочки из таких изображений стоят от 0.3 до 150 ставок. Самый дорогой символ – панда. Он оплачивается от двух в последовательности.

Wild – золотая табличка с соответствующей надписью. Он оплачивается от двух в цепочке, приносит на депозит до 150 ставок. Кроме того, дикий символ является джокером и заменяет простые изображения, когда это необходимо для создания удачной комбинации.

Игровой автомат не имеет призовой игры, но в нем есть две интересные бонусные функции – золотой бамбук и мистический бамбук. Иконки Mystery Bamboo появляются на экране стопками и после остановки барабанов превращаются в любой символ слота. Иногда они становятся иконками Golden Bamboo и запускают одноименную бонусную функцию. Все позиции золотого бамбука вращаются отдельно и трансформируются в следующие бонусы:

мгновенный денежный приз в размере от 1 до 5000 ставок;

собирающий символ, который плюсует множители всех мгновенных призов;

мультипликатор – умножает все мгновенные подарки и сборы.

Слот Big Bamboo имеет скаттер. Он может выпадать в основном режиме игры, или его открывает золотой бамбук. Обычный скаттер появляется на 2 и 3 барабанах, разброс Gamble выпадает только на 4 катушке. Если это произошло, картинка Gamble начинает вращаться, чтобы определить дальнейший ход игры:

продолжение игры в базовом режиме;

раунд 4-9 бесплатных вращений;

7-9 фриспинов с двумя дополнительными бамбуками, которые заменяют две дешевые картинки;

раунд 8-10 свободных вращений, где четыре дешевые картинки заменяются мистическими бамбуками.

Во время действия режима бесплатных вращений включается счетчик сбора скаттеров. Каждые четыре разброса преобразуют низкооплачиваемое изображение в мистический бамбук. Кроме того, игрок получает дополнительные респины с множителем от 2 до 10. Чтобы перейти в бонусный режим, необязательно дожидаться появления скаттеров, можно воспользоваться опцией бонусной покупки.

В целом игровой автомат получился довольно интересным и привлекательным. Правда, из-за высокой волатильности, он может не подойти начинающим гемблерам. Но, учитывая, что каждая ставка способна возрасти в 50000 раз, стоит рискнуть. Тем более что Пин Ап предоставляет возможность потренироваться в бесплатном режиме, а потом переходить к игре на деньги.

Почему гемблеры выбирают Пин Ап для игры на слоте Большой Бамбук

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