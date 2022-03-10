Іноземні компанії, які пішли з Росії, але лише на словах

З початком війни Росії проти України країну-агресора покинуло чимало відомих брендів. Проте деякі зробили це лише на словах.





KFC

Власник компанії Yum! Brands закриє 70 своїх ресторанів KFC і веде переговори з головним франчайзі про зупинення роботи всіх 50 ресторанів Pizza Hut. Усього ресторанів KFC у Росії понад 1000, більшістю управляють франчайзі.

Coca-Cola

Coca-Cola оголосила , що призупинить діяльність у Росії. За даними Baza, йдеться не про зупинення виробництва, а про припинення інвестицій у маркетинг та нові проекти в країні.

У Росії Coca-Cola представлена ​​ТОВ “Кока-Кола Ейч Бі Сі Євразія”. У країні працюють 10 заводів компанії — у Москві, Щелковому, Істрі, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону та інших містах.

Valio

Valio оголосила , що припинить роботу в Росії, тому що у компанії «немає етичних передумов для її продовження».

Але дочірня компанія в Росії – ТОВ «Валіо» – продовжить операційну діяльність. Вона буде підтримувати виробництво та логістичні операцій та виконувати зобов’язання перед клієнтами, партнерами та співробітниками.

Burger King

Burger King призупиняє корпоративну підтримку російського ринку, у тому числі операції, маркетинг та ланцюжок поставок, а також відмовив у схваленні інвестицій та розширення.

У компанії немає власних ресторанів у Росії, бізнесом у країні управляють франчайзі. Про плани закриття компанія не повідомляла.

Lush

Lush призупинила онлайн-продажі та постачання до Росії. Магазинами бренду у Росії керує ТОВ «Лаш Раша». За даними “Контур.Фокусу”, 65% компанії належить її гендиректору Дмитру Азарову, ще 35% – британській Lush Limited.

Blablacar

BlaBlaCar призупинить інвестиції та фінансування дочірньої компанії в Росії. Сам сервіс продовжить роботу у країні під незалежним керівництвом російської команди.

Danone

Компанія призупинить всі інвестиційні проекти у Росії, але продовжить виробництво молочної продукції та дитячого харчування.

Nestle

Припинила інвестиції та рекламу в Росії. Компанія продовжить постачання продуктів, фабрики та офіси в країні працюватимуть.

Toyota

Автовиробник призупинив виробництво в Росії та постачання в країну — через складнощі з логістикою та нестачу деталей. При цьому компанія заявила , що не планує йти з російського ринку і закривати завод.

Carlsberg

Пивоварний концер зупинив інвестиції в Росію та експорт продукції з інших компаній Carlsberg Group на адресу своєї «дочки» – «Балтики». Також компанія припинила виробництво пива під брендом Carlsberg.

При цьому заводи “Балтики” продовжать роботу, але окремо від головної компанії.

Lego

Компанія призупинила постачання іграшок у 81 магазин у Росії. При цьому сама компанія та інтернет-магазин продовжують працювати, як і раніше.

Mars та Mondelez

Mars належать бренди Mars, Snickers, Bounty, Milky Way, Twix, M&M’s та інші. Вона також випускає корми для тварин Pedigree, Whiskas, Royal Canin та Sheba.

Mondelez – це Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Barny, Halls, Tuc та інші.

Компанії призупинять інвестиції у виробництво та рекламні компанії, але продовжать працювати в Росії.

Procter & Gamble

Компанія відмовиться від реклами та інвестицій та залишить на ринку тільки товари для здоров’я, гігієни та особистого догляду.

Procter & Gamble належать бренди Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice, Tide, Ariel, Fairy та інші.

Henkel

Виробник косметики та побутової хімії припинить інвестиції в Росії, зупинить рекламні кампанії у держмедіа та всю спонсорську активність.

Компанія продовжить постачання предметів першої необхідності, товарів для дому та особистої гігієни. Їй належать бренди Persil, Bref, Pril, Ласка, Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клей Момент, Loctite та інші.

Unilever

Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, «Чиста лінія», «Чорні перли», «Лісовий бальзам», Domestos, Cif та інші) зупиняє експорт та імпорт своєї продукції до Росії.

Компанія продаватиме лише предмети першої необхідності та гігієнічні засоби, вироблені на території Росії.

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