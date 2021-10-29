Продвижение бизнес-сайтов в Одессе

Бизнес – это активная структура. К тем, кто действительно «на плаву» постоянно приходят новые клиенты, растут охваты и вместе с ними доходы. Удержаться на гребне этой волны, как правило, гораздо проще, чем на него попасть. Достигнув определенного уровня, интернет-магазинам достаточно периодически напоминать о себе запуском тематических рекламных кампаний и краткосрочных акций. Если вы все еще недовольны финансовыми результатами работы своего интернет-магазина, то для вас раскрутка сайта в Одессе станет отличной возможностью улучшить имеющийся результат.





Основные этапы продвижения

Раскрутка сайта – это целый комплекс работ, направленный на привлечение целевой аудитории. Она состоит из таких этапов:

технический аудит – оценка состояния сайта, позволяющая выявить внутренние ошибки, которые не позволяют ему эффективно работать и продвигаться поисковыми системами;

юзабилити аудит сайта https://wezom.com.ua/juzabiliti-audit-sajta характеризует степень удобства ресурса для его пользователей. К важным параметрам относят простоту интерфейса и навигации, а также возможности легкого визуального поиска нужного продукта;

формирование семантического ядра осуществляется на базе основных пользовательских запросов, что упрощает процедуру поиска;

внутренняя оптимизация – это совокупность работ, направленных на улучшение качества содержимого интернет-ресурса, ускорения загрузки, корректного отображения информации;

внешняя оптимизация предполагает закупку ссылок авторитетных источников. Рост ссылочной массы приводит к повышению рейтинга сайта в поисковых сервисах;

мониторинг и тестирование сайта с целью найти дополнительные резервы привлечения целевой аудитории и продвижения.

Как правило, стоимость раскрутки сайта становиться понятна уже после завершения аудита, анализа конкурентов и ниши бизнеса в целом. Результаты такой проверки позволяют определить дальнейший фронт работ, который корректируется в зависимости от потребностей клиента. На итоговую цену влияют также выбор региона продвижения и масштаб проекта.

Запустить продвижение интернет-магазина можно на любом этапе его существования. Новые сайты, созданные по современным шаблонам, могут потребовать меньшего количества доработок и в дальнейшем расширяться в соответствии с новой прогрессивной структурой, лишенной ошибок и технических проблем. Существующий бизнес обязательно необходимо оптимизировать под новые поисковые стандарты – только в таком случае он сможет привлекать новых клиентов, а не только существовать за счет предыдущих наработок.

Что дает раскрутка сайта

Статистика посещения свидетельствует о том, что компании, находящиеся за пределами первой страницы выдачи могут рассчитывать лишь на 8% пользователей, нуждающихся в их товаре или услуге. Остальные 92% потенциальных покупателей останавливают свой выбор на одном из десяти сайтов, представленных в ТОП 10 поисковой выдачи. Это значит, что компании, которым не удалось выбраться в лидеры, обречены на отсутствие клиентов. Вот почему важно своевременно заниматься раскруткой интернет-магазина.

Первые результаты продвижения сайта становятся заметными уже через 2-3 месяца после внедрения механизмов раскрутки. На постоянный поток клиентов можно рассчитывать спустя 4-6 месяцев. При этом важно, что такой результат является стабильным – после прекращения работ по раскрутке интернет-магазина, он не потеряет резко свои позиции.