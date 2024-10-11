Як відновити доступ до акаунту в Telegram: коротка інструкція

Telegram — один із найпопулярніших месенджерів, що пропонує широкі можливості для обміну контентом, спілкування й навіть роботи. Проте, як і будь-яка інша соціальна мережа, застосунок не застрахований від хакерських атак.

Якщо ви турбуєтеся про безпеку власних даних, на сайті медіа Vector можна дізнатися, як видалити акаунт в Телеграмі назавжди. Якщо ж плануєте використовувати месенджер і далі, важливо знати, як діяти у випадку злому сторінки.

Що робити, якщо акаунт у Telegram зламали?

Уявіть, що ви прокидаєтеся вранці або берете телефон до рук увечері, натискаєте на значок Telegram і бачите повідомлення, яких ви не надсилали, або підписки на незнайомі канали. Швидше за все, доступ до вашої сторінки отримали зловмисники. У такому випадку алгоритм дій має бути таким:

Перейдіть у вкладку «Налаштування», відкрийте сторінку «Пристрої» та натисніть кнопку «Завершити всі інші сеанси». Після цього перейдіть у розділ «Приватність та безпека» та переконайтеся, що у вас увімкнена функція двофакторної аутентифікації. Якщо «двофакторки» немає, обов’язково налаштуйте її — для цього необхідно використовувати складний пароль, що не містить особистої інформації та складається з літер верхнього та нижнього регістру, цифр та спеціальних символів.

Упродовж кількох наступних діб уважно стежте за активними сесіями та реагуйте на всі нетипові спроби входу до акаунта.

Як убезпечити себе від злому акаунта: основні правила

Один із найефективніших способів захисту сторінки в Telegram — це двофакторна аутентифікація, про яку ми згадували раніше. Фахівці з кібербезпеки радять уникати простих паролів, наприклад, дати народження або типових комбінацій цифр.

Також варто бути обережними з підозрілими посиланнями — не переходьте за ними, навіть якщо вони надіслані від знайомих, адже їхні акаунти могли бути зламаними. Якщо ви отримуєте прохання «проголосувати в конкурсі» або «підписати петицію», краще зателефонувати відправнику — так ви можете впевнитися, що доступ до акаунта вашого друга або родича не отримали шахраї.

Пам’ятайте, безпека ваших даних залежить насамперед від вас. А дотримання цих простих правил допоможе користуватися месенджером зручно та захищено.