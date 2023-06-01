Біржові торги кругляком: що потрібно знати підприємцям

Ще з 1 липня 2021 року продажу дерева-кругляка здійснюється лише на ліцензованих товарних біржах. Одна із них — це Українська енергетична біржа (УЕБ) https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/kub-dereva-jogo-tsina-na-elektronnih-torgah-ueb/. Розповідаємо про переваги цього способу покупки сировини.

Чому підприємцям вигідно купувати кругляк через біржу

Якщо говорити про переваги покупки деревини на біржі, то слід звернути увагу на наступні переваги:

Прозорість та конкуренція. Біржові торги забезпечують прозору та конкурентну платформу, на якій покупець має можливість взаємодіяти з різними постачальниками деревини. Це створює здорову конкуренцію, що може призвести до отримання кращих цін та умов покупки.

Широкий вибір. Біржа надає доступ до різноманітного асортименту лісу кругляка, що дозволяє підприємцю обирати матеріал, який найкраще відповідає його потребам. Покупець може мати доступ до різних видів деревини, розмірів, якості та властивостей, що дозволяє забезпечити оптимальну сировину для виробництва своїх товарів.

Ефективність процесу. Купівля деревини кругляка через біржу спрощує процес укладання угоди. Біржа забезпечує систематизовану та стандартизовану процедуру, що дозволяє ефективно проводити торги та укладати угоди з постачальниками. Це зменшує час і зусилля, необхідні для здійснення покупки.

Гарантія якості. Придбання деревини через біржу може забезпечити певну гарантію якості. Біржа часто встановлює стандарти якості для торгування деревиною, що допомагає покупцям отримувати якісний матеріал. Крім того, біржові угоди можуть бути підтримані необхідними сертифікатами та документацією, що підтверджує походження та якість

Формування ціни на дерево-кругляк: що потрібно знати

На сучасному ринку деревини ціни на кругляк формуються шляхом взаємодії попиту та пропозиції. Один із інструментів, який допомагає узгодити інтереси продавців та покупців, є біржа. Шляхом проведення аукціонів на ринку необробленої деревини, біржа сприяє досягненню максимальної ціни для продавців та привабливої ціни для покупців.

Одним з ключових факторів, що впливає на ціну деревини, є її якість. Якість кругляка оцінюється за рівнем забруднень та наявністю дефектів. Біржа враховує цей фактор під час торгів та забезпечує, щоб якість була належним чином врахована при визначенні ціни.

Також важливим аспектом цінового формування на біржі є вимірювання кругляка. Використовуючи параметр метрів кубічних, біржа дозволяє стандартизувати процес вимірювання та забезпечити об’єктивну оцінку обсягу деревини.

Біржа стає ключовим гравцем на ринку торгівлі деревини, сприяючи узгодженню інтересів продавців та покупців. Цінове формування на біржі відбувається через конкурентний процес, який допомагає знайти оптимальну ціну для всіх сторін. Залучення біржі до процесу купівлі-продажу деревини може сприяти ефективнішому та прозорішому ринку, забезпечуючи вигоди як для підприємців, так і для ринкових учасників.

Як бачите, покупка на біржі має безліч переваг. Можна розглядати безліч аспектів подібних операцій, однак слід розуміти, що саме такий спосіб покупки лісу-кругляка — є найкращим варіантом, який дозволяє збалансувати ринок та підібрати найкращу сировину під свої потреби.