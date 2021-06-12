ПриватБанк буде блокувати рахунки: вихід – надати єдиний документ

Днями власники рахунків у ПриватБанку, що відкрили своїм дітям картки «Юніора», отримали попередження. У повідомленні, надісланому через інтернет-банкінг, йшлося про можливе закриття дитячих рахунків в разі, якщо до банку не буде подано ІНП дитини.





Прес-секретар фінустанови Олег Серга одразу ж запевнив занепокоєних клієнтів, що про блокування дитячих карток тут не йдеться. Однак ідентифікаційний номер дитини надати все ж потрібно, попри те, що дитячі рахунки прив’язані до рахунків їх батьків.

Пан Серга пояснив, що потреба в даному документі виникла у зв’язку із вимогою НБУ. Зміни до законодавства, які було прийнято наприкінці 2020 року, вимагають надання ІНП дитини для відкриття окремого банківського рахунку на її ім’я, навіть якщо цей рахунок підконтрольний опікуну.

Документ з податкової потрібно надати лише тим «маленьким клієнтам», яким уже виповнилося 14 років. Адже діти молодшого віку просто не зможуть отримати ІНП. Тим часом повідомлення із попередженнями надходять також батькам дітей, молодших за 14 років. Схоже у банку сталася якась помилка і попередження були надіслані клієнтам, непричетним до даного нововведення.

Отож як тільки дитині, що володіє карткою «Юніора» виповниться 14 років, ідентифікаційний номер все ж доведеться оформити. ІНП знадобиться неповнолітнім клієнтам ПриватБанку ще й для участі у розіграшах призів та вікторинах, які регулярно проводяться у «ЮніорБанку».