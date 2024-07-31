Бельгия — одна из примерно десяти стран мира, в которых пивоварение возведено в ранг национальной культуры. По пивоварне здесь приходится на каждые 130 км2. В этом западноевропейском Королевстве варят около полутора тысяч сортов пенного напитка разных цветов и ароматов. Именно в Бельгии появился так называемый lambic — фруктовое пиво с необычным для «ортодоксальных» бюргеров вкусом.

В этой статье мы расскажем про историю и традиции бельгийского пивоварения, которое в 2016 году стало объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В Украине заказать Hoegaarden Wit Blanche, Leffe Rubby и другие бельгийские сорта можно онлайн на сайте maudau.com.ua.

Погружение в глубины истории

Традиции бельгийского пивоварения уходят в глубину Средних Веков. Первые сорта появились в этой стране еще во времена Крестовых походов (XII столетие). В те времена пиво считалось более безопасной альтернативой простой воде, которая часто была источником кишечных инфекций — холеры, чумы и других смертельных недугов. Поскольку в процессе варения пива болезнетворные бактерии погибают, оно не несло угрозы для здоровья, разве что в случае с чрезмерным употреблением. Один из основных компонентов пенного напитка — хмель — оказывает антибактериальное воздействие.

Средневековая бельгийская знать также постоянно потребляла пиво во время обильных праздничных трапез. С XIII века активно развивалась традиция изготовления пенного напитка в Траппистских монастырях, но он был доступен исключительно их служителям вплоть до 1860-х годов. В Бельгии даже есть своеобразный культ священника Святого Арнольда, который считается покровителем пивоваров. В Средние Века он популяризировал пенное среди широких масс, стремясь уберечь население от новых волн эпидемий.

Это действительно спасало, поскольку тогда было принято употреблять речную воду, которая не подвергалась очистке и содержала обилие опасных микроорганизмов. Сегодня к этому святому с благодарственными речами обращаются все участники ежегодного пивного уик-энда, который проводится в столице страны — Брюсселе. Если не повезло попасть на фестиваль, пиво с разными вкусами от десятков брендов все желающие могут купить в маркете МАУДАУ.

Современная пивная культура Бельгии

Пиво — предсказуемо самый популярный алкогольный напиток бельгийцев. Согласно официальной статистике доля его потребления в общем объеме превышает 50%. Любопытно, что у граждан даже есть право пожаловаться в государственные органы, если по их мнению, в магазине или пабе подают слишком мало разновидностей пенного.

Предпочтения в отношении сортов значительным образом зависят от региона страны. К примеру, в Брюсселе и Пайоттенланде предпочитают ламбики, изготовленные методом брожения. Особо почитают культовый сорт — вишневый Kriek. Темным элям отдают предпочтение во Фландрии, а светлым — во франкоязычной Валлонии.