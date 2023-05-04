В чем разница между КТ и МРТ?

Двумя самыми популярными способами медицинского обследования, использующимися для выявления разных заболеваний, являются компьютерная и магнитно-резонансная томографии. Несмотря на то, что обоими способами можно получить картинки структур и тканей человеческого тела, а также внутренних органов, они работают на разных принципах. К слову, компьютерная и магнитно резонансная томография в Киеве отличаются своими плюсами и минусами.

Что такое КТ?

Томография с помощью компьютера применяет лучи рентгена, чтобы создать картинку тканей и органов, находящихся внутри тела. Процедура состоит из того, что пациента укладывают на поверхность, похожую на стол, а он заезжает по специальному механизму в аппарат. Этот аппарат имеет источник лучей рентгена, вращающийся вокруг пациента и излучающий лучи в течение нескольких секунд.

Преимущества КТ

Этот метод предоставляет более высокую точность картинки костной ткани, чем МРТ, поскольку рентгеновские лучи более эффективны в прохождении через кости, чем магнитные поля. Это дает возможность обнаружить травмы и болезни костной ткани, например:

переломы;

опухолевые образования;

инфекции.

Кроме того, процедура КТ быстрее, чем МРТ, и ее можно применять, чтобы получить картинки тканей и органов с высокой плотностью, например, головного мозга и легких. По ссылке https://adonis.com.ua/procedures/kt-v-kieve/ можно узнать много интересной информации о процедуре КТ, а также противопоказаниях для ее применения.

Недостатки КТ

Одним из основных недостатков можно назвать использование лучей рентгена, а они в больших дозах вредят здоровью при повторном применении. Кроме того, такой метод не очень хорошо подходит для картинок связок, мышц и других мягких тканей, поскольку они имеют более низкую плотность, чем органы и костная ткань.

Что такое МРТ?

Эта процедура использует магнитные поля и радиоволны, чтобы создавать картинки тканей организма и его внутренних органов. Процедура состоит из того, что пациента укладывают на стол, а он помещается внутри цилиндрического аппарата с сильным магнитным полем. После этого, на него направляются радиоволны, взаимодействующие с магнитным полем, что вызывает высвечивание сигналов. Эти сигналы затем применяются, чтобы создать картинки тканей.

Плюсы процедуры

Она является более безопасной процедурой, чем КТ, так как она не применяет лучи рентгена. Это позволяет использовать ее без риска при повторном применении. МРТ также предоставляет более точную картинку мышц и связок, чем КТ, так как они имеют более высокую плотность, чем кости. Также МРТ может применяться, чтобы показать детали, которые нельзя увидеть, используя КТ.

Недостатки МРТ

Среди основных недостатков МРТ, можно выделить то, что процедура занимает больше времени, чем КТ, и при ее проведении необходимо лежать без движения. Кроме того, МРТ чаще всего стоит дороже, чем КТ, что может быть проблемой для некоторых пациентов.