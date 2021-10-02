Капельная кофеварка: плюсы и минусы

Любителям кофе есть из чего выбрать – на современном рынке представлен широкий ассортимент техники для приготовления этого ароматного напитка. Поэтому неподготовленный кофеман может растеряться и не знать, какую из моделей выбрать, а их на самом деле достаточно много. Одним из популярнейших во всем мире кофейных аппаратов является капельная кофеварка. Однако, прежде чем купить кофеварку кофейник, стоит лучше узнать какие у нее есть преимущества и недостатки, чтобы сделать правильный выбор.





Главные плюсы капельных кофеварок

Для кофеварок капельного типа характерен целый ряд преимуществ перед аналогами. Среди них:

Доступная цена – в отличие от капсульных или рожковых моделей, кофеварки капельные являются более бюджетным вариантом, который каждый сможет позволить себе купить для домашнего использования;

Простота эксплуатации и ухода – кофеварка Тефаль обладает простым устройством и принципом работы. Достаточно лишь всыпать кофе любимого помола в специальный отсек, влить необходимый объем воды, и включить устройство. Обслуживание такой кофеварки также не вызовет труда;

Приготовление большого объема напитка – большой объем кофейника позволяет сразу приготовить достаточное количество ароматного кофе на всю семью или коллектив;

Режим подогрева – пользователь может за раз сварить много кофе и пить его на протяжение длительного времени благодаря встроенному нагревателю для подогрева. Благодаря этому не нужно будет каждый раз заново загружать кофеварку;

Отсутствие гущи – в свежесваренном кофе полностью отсутствует гуща. Кроме того, с помощью такой конструкции кофеварки можно заваривать не только кофе, но и чай.

Объективные недостатки капельных кофеварок

Ничто не совершенно и машины для приготовления кофе тоже. Капельные кофеварки обладают и некоторыми минусами, которые тоже нужно учитывать при выборе:

Для того чтобы вкус кофе был хорошим, необходимо периодически менять фильтры, так как у них ограниченный ресурс использования;

После каждого заваривания кофеварку следует тщательно мыть;

Недостаточная крепость и не всегда горячий кофе. Данный аспект уже более индивидуален. Но стоит отметить, что подобные устройства расходуют достаточно много молотого кофе. Это будет минусом для любителей дорогих сортов элитного кофе;

Кофеварка капельного типа готовит лишь один тип кофе – американо. С ее помощью вряд ли удастся добиться такой кремовой пенки, какую способны дать кофеварки эспрессо. Капельные кофеварки – это самые простые модели для тех, кто хочет просто попить кофе перед работой, а не пробовать разные сложные рецепты.