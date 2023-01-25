Яке взуття має бути в гардеробі кожної жінки

До сучасного взуття висуваються особливі вимоги. Воно має бути стильним, зручним, довговічним. Але створити під ці вимоги універсальний виріб досить складно. Тому дизайнери пропонують різні моделі взуття на всі випадки життя. Які з них мають обов’язково бути в гардеробі сучасної жінки?

Взуття для базового гардеробу

Цілий день на ногах в офісі, перерва на обід у місцевому кафе, ввечері зустріч із друзями. Важко підібрати універсальне взуття для кожного з цих випадків. Тому багато жінок беруть із собою запасну пару, щоб перевзутися після приїзду на роботу або перед виходом з офісу. Це правильне й практичне рішення. Саме тому важливо мати у взуттєвій шафі потрібні моделі. Експерти стверджують, що достатньо 5 пар, які повністю задовольнять потреби сучасної жінки:

Чорні туфлі на підборах або туфлі-човники. Вони підходять для офісу та відвідування весілля чи банкету. Туфлі на підборах виглядають елегантно, додають образу лиску. Човники максимально зручні. Самі вирішуйте, що вам важливіше у кожному випадку. Туфлі легко можна покласти у відділення великої жіночої сумки або окремий мішечок для взуття, щоб зміна завжди була із собою. Вони не займають багато місця й дуже легкі. Кросівки. Вони підходять для роботи в саду, шопінгу, ранкової пробіжки та зустрічі з друзями задля неформального спілкування. Це взуття забезпечує комфорт та захист ніг. Якщо дівчина часто гуляє парком або вигулює собаку, їй варто купити кросівки жіночі: вони захистять ноги від негоди та механічних впливів. Якщо жінка вирушає магазинами, то таке взуття не дасть ногам втомитися під час полювання на модні новинки. Сандалі. Прекрасний педикюр просто чекає, щоб ви показали його в комплекті з цими легкими туфлями з ремінців. А ще в них зручно спекотного дня: стопи не потіють, дихають. Чоботи. Вони знадобляться на холодні зимові місяці. Високі чоботи можна носити зі спідницями середньої довжини, щоб підкреслити красу моделі. Ковбойські чоботи добре поєднуються з джинсами. Черевики. Це зменшена копія чобіт. Їх можна носити з довгою спідницею, слаксами у діловому стилі. Жінкам, які віддають перевагу спортивному стилю, черевики підходять більше, ніж високі чоботи.

Взуття — це визначальна деталь, що створює стиль. Воно заявляє про смак, з яким зібраний look, стає важливим акцентом образу або додає родзинки в яскраву композицію. Не обов’язково витрачати великі кошти, щоб закрити базові потреби гардеробу — достатньо мати у шафі 5 пар якісного взуття.