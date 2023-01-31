Увеличение возможностей коммуникаций с помощью виртуального номера
Услуга подключения виртуального номера довольно быстро зашла на рынок коммуникаций и занимает все больший сегмент этих услуг. В то же время еще не все владельцы бизнесов знают о возможностях и преимуществах их использования.
Виртуальный номер, его устройство и функционал
Суть заключается в том, что виртуальный номер онлайн подключается с помощью интернета. От конкретной страны или региона он не зависит, для его работы не нужно дорогое и довольно громоздкое оборудование. Но даже если отсутствует интернет, существует возможность переадресовать звонок с него к мобильному или обычному номеру.
Более детально о работе услуги:
- Вызов с онлайн-номера поступает к провайдеру.
- Провайдер переадресовывает вызов на сервер.
- Сервер согласно настройкам определяет, что делать со звонком (переадресовать, запустить голосовое приветствие или меню и т. д.).
- Сервер направляет звонок к определенному телефону.
Виртуальные номера по своим возможностям и функционалу можно разделить на группы:
- Только звонки. Услуга доступна во всем мире, разрешает звонить и принимать вызовы на любые мобильные и городские телефоны.
- Прием SMS. Возможность принимать и рассылать неограниченное количество SMS.
- Получение факсов. С этой услугой отпадает необходимость как в самих аппаратах, так и в расходных материалах.
- Многоканальная связь. Предоставляет возможность принимать и распределять на свободных сотрудников одновременно несколько звонков.
- Сочетание звонков и получения SMS. Номер, сочетающий в себе преимущества звонков и сообщений.
- Возможность получения звонков и факсов.
Кому стоит подключить виртуальный номер
Пользователей виртуального номера можно условно разделить на три основные группы. Рассмотрим каждую из них:
- Бизнес. Много фирм имеют свои представительства в разных странах мира. Возникает необходимость коммуникации между ними. Виртуальные номера значительно упрощают и удешевляют эти коммуникации.
- Соцсети и онлайн-шопинг. Номер дает возможность создания нескольких безопасных аккаунтов, что значительно уменьшает вероятность обмана.
- Развлечения. С помощью виртуального номера можно обновлять предоплату (подписки).
Преимущества виртуального номера
Рассмотрим основные плюсы подключения облачного номера:
- Отсутствие обязательств. Номер можно активировать и отключить без подписания договора.
- Сохранение номера. При смене страны или региона номер сохраняется, так как он не зависит от местоположения пользователя.
- Бесплатная переадресация. Услуга позволяет без дополнительных оплат звонить на все виды телефонов.
- Быстрая регистрация. После покупки виртуальной СИМ-карты приходит SMS на телефон. Это сообщение позволяет начать переадресацию всех звонков с виртуальной СИМ-карты на мобильный или городской номер.
Вышеуказанные особенности способствуют распространению онлайн-номеров среди бизнеса и простых пользователей, позволяя вывести коммуникации на новый уровень.
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