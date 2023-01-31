Бізнес та акції

Увеличение возможностей коммуникаций с помощью виртуального номера

31.01.2023
1 хвилина на прочитання

Услуга подключения виртуального номера довольно быстро зашла на рынок коммуникаций и занимает все больший сегмент этих услуг. В то же время еще не все владельцы бизнесов знают о возможностях и преимуществах их использования.

Виртуальный номер, его устройство и функционал

Суть заключается в том, что виртуальный номер онлайн подключается с помощью интернета. От конкретной страны или региона он не зависит, для его работы не нужно дорогое и довольно громоздкое оборудование. Но даже если отсутствует интернет, существует возможность переадресовать звонок с него к мобильному или обычному номеру.

Более детально о работе услуги:

  1. Вызов с онлайн-номера поступает к провайдеру.
  2. Провайдер переадресовывает вызов на сервер.
  3. Сервер согласно настройкам определяет, что делать со звонком (переадресовать, запустить голосовое приветствие или меню и т. д.).
  4. Сервер направляет звонок к определенному телефону.

Виртуальные номера по своим возможностям и функционалу можно разделить на группы:

  • Только звонки. Услуга доступна во всем мире, разрешает звонить и принимать вызовы на любые мобильные и городские телефоны.
  • Прием SMS. Возможность принимать и рассылать неограниченное количество SMS.
  • Получение факсов. С этой услугой отпадает необходимость как в самих аппаратах, так и в расходных материалах.
  • Многоканальная связь. Предоставляет возможность принимать и распределять на свободных сотрудников одновременно несколько звонков.
  • Сочетание звонков и получения SMS. Номер, сочетающий в себе преимущества звонков и сообщений.
  • Возможность получения звонков и факсов.

Кому стоит подключить виртуальный номер

Пользователей виртуального номера можно условно разделить на три основные группы. Рассмотрим каждую из них:

  • Бизнес. Много фирм имеют свои представительства в разных странах мира. Возникает необходимость коммуникации между ними. Виртуальные номера значительно упрощают и удешевляют эти коммуникации.
  • Соцсети и онлайн-шопинг. Номер дает возможность создания нескольких безопасных аккаунтов, что значительно уменьшает вероятность обмана.
  • Развлечения. С помощью виртуального номера можно обновлять предоплату (подписки).

Преимущества виртуального номера

Рассмотрим основные плюсы подключения облачного номера:

  • Отсутствие обязательств. Номер можно активировать и отключить без подписания договора.
  • Сохранение номера. При смене страны или региона номер сохраняется, так как он не зависит от местоположения пользователя.
  • Бесплатная переадресация. Услуга позволяет без дополнительных оплат звонить на все виды телефонов.
  • Быстрая регистрация. После покупки виртуальной СИМ-карты приходит SMS на телефон. Это сообщение позволяет начать переадресацию всех звонков с виртуальной СИМ-карты на мобильный или городской номер.

Вышеуказанные особенности способствуют распространению онлайн-номеров среди бизнеса и простых пользователей, позволяя вывести коммуникации на новый уровень.

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31.01.2023
1 хвилина на прочитання
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