Увеличение возможностей коммуникаций с помощью виртуального номера

Услуга подключения виртуального номера довольно быстро зашла на рынок коммуникаций и занимает все больший сегмент этих услуг. В то же время еще не все владельцы бизнесов знают о возможностях и преимуществах их использования.

Виртуальный номер, его устройство и функционал

Суть заключается в том, что виртуальный номер онлайн подключается с помощью интернета. От конкретной страны или региона он не зависит, для его работы не нужно дорогое и довольно громоздкое оборудование. Но даже если отсутствует интернет, существует возможность переадресовать звонок с него к мобильному или обычному номеру.

Более детально о работе услуги:

Вызов с онлайн-номера поступает к провайдеру. Провайдер переадресовывает вызов на сервер. Сервер согласно настройкам определяет, что делать со звонком (переадресовать, запустить голосовое приветствие или меню и т. д.). Сервер направляет звонок к определенному телефону.

Виртуальные номера по своим возможностям и функционалу можно разделить на группы:

Только звонки. Услуга доступна во всем мире, разрешает звонить и принимать вызовы на любые мобильные и городские телефоны.

Прием SMS. Возможность принимать и рассылать неограниченное количество SMS.

Получение факсов. С этой услугой отпадает необходимость как в самих аппаратах, так и в расходных материалах.

Многоканальная связь. Предоставляет возможность принимать и распределять на свободных сотрудников одновременно несколько звонков.

Сочетание звонков и получения SMS. Номер, сочетающий в себе преимущества звонков и сообщений.

Возможность получения звонков и факсов.

Кому стоит подключить виртуальный номер

Пользователей виртуального номера можно условно разделить на три основные группы. Рассмотрим каждую из них:

Бизнес. Много фирм имеют свои представительства в разных странах мира. Возникает необходимость коммуникации между ними. Виртуальные номера значительно упрощают и удешевляют эти коммуникации.

Соцсети и онлайн-шопинг. Номер дает возможность создания нескольких безопасных аккаунтов, что значительно уменьшает вероятность обмана.

Развлечения. С помощью виртуального номера можно обновлять предоплату (подписки).

Преимущества виртуального номера

Рассмотрим основные плюсы подключения облачного номера:

Отсутствие обязательств. Номер можно активировать и отключить без подписания договора.

Сохранение номера. При смене страны или региона номер сохраняется, так как он не зависит от местоположения пользователя.

Бесплатная переадресация. Услуга позволяет без дополнительных оплат звонить на все виды телефонов.

Быстрая регистрация. После покупки виртуальной СИМ-карты приходит SMS на телефон. Это сообщение позволяет начать переадресацию всех звонков с виртуальной СИМ-карты на мобильный или городской номер.

Вышеуказанные особенности способствуют распространению онлайн-номеров среди бизнеса и простых пользователей, позволяя вывести коммуникации на новый уровень.