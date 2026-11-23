Американська компанія Tesla почала поширювати велике оновлення системи допомоги водієві Full Self-Driving (FSD). Версія 15.0.1 отримала повністю перероблений інтерфейс, удосконалені алгоритми штучного інтелекту та кілька нових функцій. Найпомітнішою зміною стала технологія Tesla Reality View, яка перетворює зображення навколишнього середовища на реалістичну тривимірну картинку, що нагадує сучасні відеоігри на кшталт GTA.

Замість звичного схематичного відображення автомобілів, дорожньої розмітки та інших об’єктів водій бачить деталізовану візуалізацію дороги з віртуальної камери над машиною. Система використовує дані автомобільних камер і штучний інтелект для відтворення навколишнього простору в реальному часі.

Користувачам доступні кілька режимів відображення, включно з повноекранною візуалізацією, картою, розділеним екраном і спрощеним інтерфейсом без зайвих елементів.

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Автопілот краще розпізнає небезпеки на дорозі

Одночасно Tesla модернізувала нейромережу, відповідальну за обробку зображень із камер. Новий алгоритм також використовується в проєктах Robotaxi та гуманоїдних роботах Optimus. За твердженням виробника, оновлення дозволило у 25 разів покращити показник частоти критичних втручань порівняно з попередньою версією.

FSD тепер має краще розпізнавати дорожні знаки, невеликих тварин, сміття, пошкодження асфальту та інші перешкоди. Система також намагається уникати глибоких калюж і плавніше регулює швидкість поблизу шкіл або під час несприятливих погодних умов.

Покращено контроль уваги водія. Камера в салоні здатна ефективніше відстежувати його стан навіть за наявності сонцезахисних окулярів або головного убору.

Нові можливості для паркування та контролю швидкості

Серед нововведень з’явилася функція Speed Camera Slowdown, яка дозволяє автомобілю автоматично зменшувати швидкість перед камерами контролю. Водій може скасувати уповільнення, а якщо зробить це двічі біля тієї самої камери, автомобіль запам’ятає відповідне місце.

Ще одна нова функція — Bike Rack Mode. Вона призначена для автомобілів із встановленим заднім велобагажником. У такому режимі FSD не використовує задній хід, а автоматичне паркування та деякі інші функції вимикаються.

Навігація також навчилася враховувати особисті вподобання водія та історію паркування. Поблизу пункту призначення автомобіль може пропонувати кілька варіантів стоянки.

Оновлення FSD v15.0.1 входить до програмного забезпечення Tesla 2026.38.6.11. Наразі його отримують перші користувачі, а ширше поширення заплановане на грудень 2026 року.

Попри назву Full Self-Driving, система залишається асистентом водіння, який потребує постійного контролю людини. Вона не забезпечує повністю автономного керування автомобілем.