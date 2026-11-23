Американская компания Tesla приступила к распространению крупного обновления системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD). Версия 15.0.1 получила полностью переработанный интерфейс, усовершенствованные алгоритмы искусственного интеллекта и несколько новых функций. Самым заметным изменением стала технология Tesla Reality View, которая преобразует изображение окружающей среды в реалистичную трехмерную картинку, напоминающую современные видеоигры вроде GTA.

Вместо привычного схематичного отображения автомобилей, дорожной разметки и других объектов водитель видит детализированную визуализацию дороги с виртуальной камеры, расположенной над машиной. Система использует данные автомобильных камер и искусственный интеллект для воссоздания окружающего пространства в реальном времени.

Пользователям доступно несколько режимов отображения, включая полноэкранный режим, карту, разделенный экран и упрощенный интерфейс без лишних элементов.

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Автопилот лучше распознает опасности на дороге

Одновременно Tesla модернизировала нейросеть, отвечающую за обработку изображений с камер. Новый алгоритм также используется в проектах Robotaxi и гуманоидных роботах Optimus. По утверждению производителя, обновление позволило в 25 раз улучшить показатель частоты критических вмешательств по сравнению с предыдущей версией.

Теперь FSD должна лучше распознавать дорожные знаки, мелких животных, мусор, повреждения асфальта и другие препятствия. Система также старается объезжать глубокие лужи и более плавно регулирует скорость вблизи школ или при неблагоприятных погодных условиях.

Улучшен контроль за внимательностью водителя. Камера в салоне способна более эффективно отслеживать его состояние даже при наличии солнцезащитных очков или головного убора.

Новые возможности для парковки и контроля скорости

Среди нововведений появилась функция Speed Camera Slowdown, которая позволяет автомобилю автоматически снижать скорость перед камерами контроля. Водитель может отменить замедление, а если сделает это дважды у одной и той же камеры, автомобиль запомнит соответствующее место.

Еще одна новая функция — Bike Rack Mode. Она предназначена для автомобилей с установленным задним велобагажником. В этом режиме FSD не использует задний ход, а автоматическая парковка и некоторые другие функции отключаются.

Навигация также научилась учитывать личные предпочтения водителя и историю парковок. Вблизи пункта назначения автомобиль может предлагать несколько вариантов парковки.

Обновление FSD v15.0.1 входит в состав программного обеспечения Tesla 2026.38.6.11. В настоящее время его получают первые пользователи, а более широкое распространение запланировано на декабрь 2026 года.

Несмотря на название Full Self-Driving, система остается ассистентом вождения, требующим постоянного контроля со стороны человека. Она не обеспечивает полностью автономное управление автомобилем.