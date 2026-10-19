Mercedes-AMG представила электрический GT SUV: более 1100 л.с., запас хода 700 км и зарядка за 12 минут

Mercedes-AMG официально представила GT SUV — первый полноразмерный электрический кроссовер, полностью разработанный спортивным подразделением немецкого автопроизводителя. Новинка построена на специализированной платформе AMG.EA, которая создавалась для высокопроизводительных электромобилей и ранее дебютировала на четырехдверном AMG GT.

Автомобиль будет предлагаться в трёх модификациях: GT 53, GT 55 и GT 63. Самая доступная версия оснащена двумя синхронными электродвигателями совокупной мощностью 400 кВт (544 к.с.). Более мощные GT 55 и GT 63 получили уже по три двигателя с осевым магнитным потоком, которые отличаются компактными размерами и высокой удельной мощностью.

Флагманский Mercedes-AMG GT 63 SUV развивает 860 кВт, или 1169 метрических лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 2000 Н·м. Это позволяет почти 2,7-тонному кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 2,7 секунды без учета специальной методики измерения с начальным разгоном. С так называемым one-foot rollout результат составляет 2,5 секунды. Максимальная скорость с пакетом Driver’s Package ограничена отметкой 270 км/ч.

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Мощность зарядки 710 кВт и запас хода до 700 км

Одной из главных технологических особенностей GT SUV стала высоковольтная батарея с 800-вольтовой архитектурой. Для автомобиля предусмотрены два варианта аккумуляторов полезной ёмкостью 106 и 128 кВт·ч.

В батареях используются цилиндрические элементы с катодами NCMA и анодами, содержащими кремний. Каждая ячейка омывается специальной электроизоляционной жидкостью, благодаря чему система охлаждения способна более эффективно отводить тепло во время быстрой зарядки и интенсивных ускорений.

Аккумулятор меньшей ёмкости поддерживает мощность зарядки до 600 кВт, а версия на 128 кВт·ч — до 710 кВт. По заявлению Mercedes-AMG, последнюю можно зарядить от 10 до 80 % примерно за 12 минут на соответствующей зарядной станции.

Всего за десять минут подключения автомобиль способен восполнить запас энергии, достаточный для преодоления примерно 450 км по циклу WLTP. Максимальная заявленная дальность пробега моделей с большой батареей составляет 700 км.

В то же время эти показатели получены в стандартных условиях. Реальный запас хода будет зависеть от скорости, температуры, стиля вождения и использования системы климат-контроля, а зарядка мощностью свыше 700 кВт потребует соответствующей инфраструктуры.

Активная подвеска без обычных стабилизаторов

Несмотря на значительную массу, Mercedes-AMG постаралась придать кроссоверу управляемость спортивного автомобиля. Для этого была разработана подвеска AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ с трёхкамерными пневматическими элементами и активной гидравлической системой, которая заменяет обычные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Электроника контролирует наклон кузова в поворотах, уменьшает рывки при торможении и подъем передней части при ускорении. Кроме того, задние колеса могут поворачиваться на угол до 6 градусов, облегчая маневрирование большого автомобиля на небольшой скорости.

Длина новой модели составляет 5084 мм, ширина — 2001 мм, а снаряженная масса GT 63 с самой ёмкой батареей достигает 2695 кг.

Электромобиль, имитирующий V8

Mercedes-AMG также решила сохранить эмоции, характерные для своих бензиновых моделей. В режиме AMGFORCE Sport+ автомобиль воспроизводит записи звучания настоящих двигателей AMG V8, а младшая модель GT 53 имитирует звучание шестицилиндрового двигателя.

Система дополняется виртуальным переключением передач, которым можно управлять с помощью подрулевых лепестков. Специальные вибраторы в сиденьях создают дополнительные физические ощущения при ускорении.

В салоне установлены 14-дюймовый центральный дисплей и цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма. Мультимедийная система работает на платформе MB.OS и поддерживает голосовой помощник с интеграцией ChatGPT, Google Gemini и Microsoft Bing.

Для поездок по гоночным трассам предусмотрена система Predictive Performance Manager, которая анализирует конфигурацию маршрута и оптимизирует распределение мощности. Например, электроника может ограничивать расход энергии на медленных участках, сохраняя максимальную отдачу для длинных прямых и подъемов.

В Европе базовая версия Mercedes-AMG GT 53 SUV оценивается в 113 050 евро. Прием заказов начнётся 20 октября 2026 года, а более мощные модели GT 55 и GT 63 появятся весной 2027 года. Начало продаж в США запланировано на лето 2027 года.