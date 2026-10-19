Mercedes-AMG представила електричний GT SUV: понад 1100 к.с., 700 км запасу ходу та зарядка за 12 хвилин

Mercedes-AMG офіційно представила GT SUV — перший повнорозмірний електричний кросовер, повністю розроблений спортивним підрозділом німецького автовиробника. Новинка побудована на спеціалізованій платформі AMG.EA, яка створювалася для високопродуктивних електромобілів і раніше дебютувала на чотиридверному AMG GT.

Автомобіль запропонують у трьох модифікаціях: GT 53, GT 55 та GT 63. Найдоступніша версія оснащена двома синхронними електродвигунами сукупною потужністю 400 кВт (544 к.с.). Старші GT 55 і GT 63 отримали вже по три мотори з осьовим магнітним потоком, які відрізняються компактними розмірами та високою питомою потужністю.

Флагманський Mercedes-AMG GT 63 SUV розвиває 860 кВт, або 1169 метричних кінських сил, а максимальний крутний момент досягає 2000 Н·м. Це дозволяє майже 2,7-тонному кросоверу розганятися до 100 км/год за 2,7 секунди без урахування спеціальної методики вимірювання з початковим розгоном. Із так званим one-foot rollout результат становить 2,5 секунди. Максимальна швидкість із пакетом Driver’s Package обмежена на позначці 270 км/год.

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Зарядка на 710 кВт і запас ходу до 700 км

Однією з головних технологічних особливостей GT SUV стала високовольтна батарея з 800-вольтовою архітектурою. Для автомобіля передбачені два варіанти акумуляторів корисною ємністю 106 і 128 кВт·год.

У батареях використовуються циліндричні елементи з катодами NCMA та анодами, що містять кремній. Кожна комірка омивається спеціальною електроізоляційною рідиною, завдяки чому система охолодження здатна ефективніше відводити тепло під час швидкого заряджання та інтенсивних прискорень.

Менший акумулятор підтримує зарядну потужність до 600 кВт, а версія на 128 кВт·год — до 710 кВт. За заявою Mercedes-AMG, останній можна зарядити від 10 до 80% приблизно за 12 хвилин на відповідній зарядній станції.

Усього за десять хвилин підключення автомобіль здатний поповнити запас енергії, достатній для подолання приблизно 450 км за циклом WLTP. Максимальна заявлена автономність моделей із великою батареєю становить 700 км.

Водночас ці показники отримані в стандартизованих умовах. Реальний запас ходу залежатиме від швидкості, температури, стилю водіння та використання кліматичної системи, а заряджання з потужністю понад 700 кВт вимагатиме відповідної інфраструктури.

Активна підвіска без звичайних стабілізаторів

Попри значну масу, Mercedes-AMG намагалася надати кросоверу керованість спортивного автомобіля. Для цього розроблено підвіску AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ із трикамерними пневматичними елементами та активною гідравлічною системою, яка замінює звичайні стабілізатори поперечної стійкості.

Електроніка контролює нахили кузова в поворотах, зменшує клювання під час гальмування та підйом передньої частини при прискоренні. Крім того, задні колеса можуть повертатися на кут до 6 градусів, полегшуючи маневрування великого автомобіля на невеликій швидкості.

Довжина новинки становить 5084 мм, ширина — 2001 мм, а споряджена маса GT 63 із найбільшою батареєю сягає 2695 кг.

Електромобіль, який імітує V8

Mercedes-AMG також вирішила зберегти емоції, характерні для своїх бензинових моделей. У режимі AMGFORCE Sport+ автомобіль відтворює записи справжніх двигунів AMG V8, а молодший GT 53 імітує звучання шестициліндрового мотора.

Система доповнюється віртуальним перемиканням передач, яким можна керувати підкермовими пелюстками. Спеціальні вібратори в сидіннях створюють додаткові фізичні відчуття під час прискорення.

У салоні встановлені 14-дюймовий центральний дисплей і цифрова панель приладів діагоналлю 10,2 дюйма. Мультимедійна система працює на платформі MB.OS та підтримує голосового помічника з інтеграцією ChatGPT, Google Gemini і Microsoft Bing.

Для поїздок гоночними трасами передбачена система Predictive Performance Manager, яка аналізує конфігурацію маршруту та оптимізує розподіл потужності. Наприклад, електроніка може обмежувати витрати енергії на повільних ділянках, зберігаючи максимальну віддачу для довгих прямих і підйомів.

У Європі базовий Mercedes-AMG GT 53 SUV оцінили від 113 050 євро. Замовлення відкриваються 20 жовтня 2026 року, тоді як потужніші GT 55 і GT 63 з’являться навесні 2027 року. Американські продажі заплановані на літо 2027 року.