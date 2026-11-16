Китайський винищувач J-10C помітили з модернізованою російською ракетою Х-29Т

Китайський багатоцільовий винищувач J-10C вперше помітили з модифікованою ракетою російського походження Х-29Т. Відповідні кадри з’явилися у відеоматеріалах китайського державного телебачення CCTV. На них літак здійснює зліт із ракетою, закріпленою під фюзеляжем. Це може свідчити про розширення ударних можливостей винищувача та адаптацію раніше закупленого озброєння до сучасних китайських бойових літаків.

За інформацією South China Morning Post, раніше подібні модифіковані ракети вже помічали на китайських винищувачах-бомбардувальниках JH-7A та J-16. Зокрема, останній демонстрували з таким озброєнням у травні 2026 року. Китай придбав у Росії приблизно 2000 ракет Х-29Т на початку 2000-х років разом із багатоцільовими винищувачами Су-30МКК.

Що відомо про характеристики ракети Х-29Т

Ракету Х-29 розробили ще в Радянському Союзі, а на озброєння її прийняли у 1980 році. Вона призначена для ураження добре захищених наземних об’єктів, зокрема бетонованих укриттів, мостів, аеродромної інфраструктури та інших укріплених споруд. Також боєприпас може застосовуватися проти надводних кораблів.

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Маса ракети становить приблизно 685 кг, з яких близько 320 кг припадає на потужну фугасно-проникну бойову частину. Залежно від умов запуску дальність польоту оцінюється в межах 10–30 км. Російські війська також застосовували ракети цього сімейства під час війни проти України, зокрема з літаків Су-34.

Особливістю китайської модифікації може бути оновлена інфрачервона головка самонаведення, здатна формувати теплове зображення цілі. Про такі зміни повідомляють китайські соціальні мережі, однак незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. Фактичні можливості модернізованої системи наведення також залишаються невідомими.

Навіщо Китаю стара радянська ракета

Винищувач J-10C, розроблений компанією Chengdu Aircraft Corporation, належить до покоління 4,5 та оснащений сучасною авіонікою. Він здатний використовувати широкий спектр ракет класів «повітря — повітря» і «повітря — поверхня», а також протикорабельне озброєння. За оцінками західних видань, китайські ВПС експлуатують приблизно 600 літаків сімейства J-10, які активно залучають до навчань і патрулювання поблизу Тайваню. South China Morning Post+1

Одним із наявних засобів ураження наземних цілей для J-10C є крилата ракета KD-88 із заявленою дальністю понад 200 км. Вона дозволяє атакувати об’єкти, не наближаючись безпосередньо до зони дії багатьох систем протиповітряної оборони. Натомість Х-29Т має значно меншу дальність, але оснащена важкою бойовою частиною, спеціально розробленою для руйнування міцних конструкцій.

Інтеграція модернізованої ракети може дозволити китайським військовим ефективніше використовувати наявні запаси старого озброєння без необхідності закуповувати нові боєприпаси для кожного типу літака. Водночас сама поява Х-29Т на винищувачі ще не підтверджує її повноцінного прийняття на озброєння J-10C. Китайські військові поки не розкривають подробиць модернізації, результати випробувань і плани застосування цієї модифікації.