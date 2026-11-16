Київстар запустив 5G у Києві: швидкість інтернету сягає 1,7 Гбіт/с

Мобільний оператор Київстар запустив тестову мережу 5G у Києві, надавши жителям і гостям столиці можливість користуватися високошвидкісним мобільним інтернетом нового покоління. Проєкт стартував 22 липня 2026 року та став черговим етапом впровадження технології в Україні. Раніше тестування розпочалося у Львові, Бородянці та Харкові, проте саме столична зона покриття стала найбільшою серед усіх пілотних локацій оператора.

Підготовка до запуску 5G у Києві тривала понад шість місяців. За цей час Київстар встановив нові базові станції, модернізував інфраструктуру та налаштував обладнання. Столицю обрали для масштабного тестування через високе споживання мобільного інтернету та значну кількість сумісних пристроїв. За інформацією компанії, майже 40% смартфонів у її мережі вже підтримують зв’язок п’ятого покоління.

Де в Києві працює 5G та як підключитися

Тестове покриття охоплює низку популярних місць у центральній частині столиці. Зокрема, скористатися 5G можна поблизу Софійської площі та Софійського собору, Золотих воріт, Національної опери України, парку імені Тараса Шевченка та Володимирського собору. До переліку також входять ботанічний сад імені Фоміна, Майдан Незалежності, Хрещатик, Європейська площа, Володимирська гірка, Пейзажна алея та інші локації.

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Для підключення до нової мережі необхідно виконати кілька умов: мати смартфон із підтримкою 5G, встановити актуальну версію програмного забезпечення та перебувати в зоні покриття. Також потрібна SIM-картка стандарту USIM, яка використовується для роботи в мережах 4G. Окремо платити за доступ до 5G не потрібно — мобільний інтернет тарифікується відповідно до чинного тарифного плану абонента.

Яку швидкість забезпечує нова мережа

За даними Київстар, середня швидкість передачі даних у пілотній мережі 5G становить 600–700 Мбіт/с. За сприятливих умов максимальні показники можуть досягати 1,5–1,7 Гбіт/с. Реальна швидкість залежить від завантаженості базової станції, характеристик смартфона та інших чинників.

На момент липневого повідомлення оператора технологію 5G в межах пілотного проєкту вже протестували понад 724 тисячі абонентів. Загальний обсяг переданих даних перевищив 755 ТБ. Водночас Київстар продовжує розвивати мережу четвертого покоління, яка залишається основою мобільного зв’язку в Україні.

За інформацією компанії, покриття 4G доступне для понад 96% населення країни, а максимальна швидкість у мережі LTE може сягати 1 Гбіт/с. Повноцінне загальнонаціональне впровадження 5G залишається наступним етапом розвитку телекомунікаційної інфраструктури України. Точні терміни розширення технології на всю територію країни оператор не називає.