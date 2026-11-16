«Киевстар» запустил 5G в Киеве: скорость интернета достигает 1,7 Гбит/с

Мобильный оператор «Киевстар» запустил тестовую сеть 5G в Киеве, предоставив жителям и гостям столицы возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом нового поколения. Проект стартовал 22 июля 2026 года и стал очередным этапом внедрения технологии в Украине. Ранее тестирование началось во Львове, Бородянке и Харькове, однако именно столичная зона покрытия стала самой большой среди всех пилотных локаций оператора.

Подготовка к запуску 5G в Киеве длилась более шести месяцев. За это время «Киевстар» установил новые базовые станции, модернизировал инфраструктуру и настроил оборудование. Столицу выбрали для масштабного тестирования из-за высокого потребления мобильного интернета и значительного количества совместимых устройств. По информации компании, почти 40% смартфонов в её сети уже поддерживают связь пятого поколения.

Где в Киеве работает 5G и как подключиться

Тестовое покрытие охватывает ряд популярных мест в центральной части столицы. В частности, воспользоваться 5G можно вблизи Софийской площади и Софийского собора, Золотых ворот, Национальной оперы Украины, парка имени Тараса Шевченко и Владимирского собора. В перечень также входят Ботанический сад имени Фомина, Майдан Независимости, Крещатик, Европейская площадь, Владимирская горка, Пейзажная аллея и другие локации.

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Для подключения к новой сети необходимо выполнить несколько условий: иметь смартфон с поддержкой 5G, установить актуальную версию программного обеспечения и находиться в зоне покрытия. Также требуется SIM-карта стандарта USIM, которая используется для работы в сетях 4G. Отдельно платить за доступ к 5G не нужно — мобильный интернет тарифицируется в соответствии с действующим тарифным планом абонента.

Какую скорость обеспечивает новая сеть

По данным «Киевстар», средняя скорость передачи данных в пилотной сети 5G составляет 600–700 Мбит/с. При благоприятных условиях максимальные показатели могут достигать 1,5–1,7 Гбит/с. Реальная скорость зависит от загруженности базовой станции, характеристик смартфона и других факторов.

На момент июльского сообщения оператора технологию 5G в рамках пилотного проекта уже протестировали более 724 тысяч абонентов. Общий объем переданных данных превысил 755 ТБ. В то же время «Киевстар» продолжает развивать сеть четвёртого поколения, которая остаётся основой мобильной связи в Украине.

По данным компании, покрытие 4G доступно более чем 96 % населения страны, а максимальная скорость в сети LTE может достигать 1 Гбит/с. Полноценное общенациональное внедрение 5G остается следующим этапом развития телекоммуникационной инфраструктуры Украины. Точные сроки распространения технологии на всю территорию страны оператор не называет.