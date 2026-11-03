«Киевстар» готовит абонентов к переходу на 5G: запущен новый сервис для проверки смартфонов

Мобильный оператор «Киевстар» запустил новый сервис, позволяющий абонентам быстро проверить совместимость своего смартфона с сетью 5G. Для этого достаточно набрать короткую USSD-команду.

С 30 октября 2026 года абонентам «Киевстар» стала доступна новая услуга для проверки поддержки мобильной связи пятого поколения. Как сообщили в компании, теперь пользователям не нужно самостоятельно искать технические характеристики телефона или обращаться в службу поддержки. Узнать, готово ли устройство к работе в сети 5G, можно с помощью специального USSD-запроса.

Новый сервис работает на всей территории Украины и доступен абонентам оператора независимо от места нахождения. При этом проверка совместимости смартфона не означает, что связь пятого поколения уже работает в конкретном населенном пункте.

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Как проверить поддержку 5G на смартфоне

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть приложение для телефонных звонков, набрать комбинацию *555# и нажать кнопку вызова. После этого оператор предоставит информацию о совместимости устройства с технологией 5G. Устанавливать дополнительные приложения или изменять настройки телефона не требуется.

В то же время в «Киевстар» предупреждают о важном нюансе. Некоторые смартфоны технически поддерживают 5G, но не имеют необходимых обновлений программного обеспечения от производителя для работы именно в сети оператора. В таком случае проверка может показать, что устройство несовместимо с технологией, даже если поддержка 5G указана в его характеристиках.

Если смартфон поддерживает 5G, для фактического подключения также потребуется совместимая SIM-карта USIM, актуальная версия программного обеспечения и нахождение в зоне покрытия. Отдельной замены современной SIM-карты, которая уже работает с 4G, обычно не требуется.

Где в Украине уже работает 5G

«Киевстар» постепенно расширяет тестирование мобильной связи пятого поколения. В 2026 году оператор запустил пилотные сети во Львове, Бородянке, Харькове и Киеве. В столице тестовое покрытие охватывает отдельные центральные районы и популярные общественные места.

По данным компании, в ходе испытаний средняя скорость передачи данных в сети 5G составляла примерно 600–700 Мбит/с, а максимальные показатели достигали 1,5–1,7 Гбит/с. В то же время фактическая скорость зависит от загруженности сети, местонахождения пользователя и характеристик смартфона.

Таким образом, новая USSD-команда позволяет украинцам заранее проверить готовность своих телефонов к переходу на 5G. Особенно полезной она будет для владельцев смартфонов, приобретенных за рубежом, а также моделей, для которых поддержка сетей пятого поколения может зависеть от региональной версии программного обеспечения.