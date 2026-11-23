Компания Samsung может существенно повысить стоимость будущих флагманских смартфонов Galaxy S27, которые должны дебютировать в 2027 году. По информации южнокорейского издания CEO Score Daily, производитель рассматривает возможность установки стартовых цен выше ранее запланированного уровня. Основной причиной стало стремительное подорожание компонентов, прежде всего оперативной и флэш-памяти.

Ситуация на рынке полупроводников усложнилась из-за активного развития искусственного интеллекта. Крупные технологические компании закупают огромные объемы памяти для серверов и центров обработки данных, что ограничивает доступность компонентов для производителей смартфонов.

Стоимость памяти для Samsung выросла на 263%

Согласно финансовой отчетности Samsung, средняя закупочная цена мобильной памяти за первые девять месяцев 2026 года выросла на 263 % по сравнению со средним показателем за весь 2025 год. Таким образом, компания платит за эти компоненты примерно в 3,6 раза больше.

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Только за январь–сентябрь компания Samsung потратила на закупку мобильной памяти у сторонних поставщиков 7,7 трлн вон, или примерно 5,2 млрд долларов. Это составляет 12,3% от общих расходов подразделения Device eXperience на сырье и комплектующие. При этом средняя стоимость мобильных процессоров выросла на 8%.

Несмотря на повышение цен на Galaxy S26, складные смартфоны и некоторые модели среднего класса, компании не удалось полностью компенсировать рост затрат.

По итогам третьего квартала мобильное и сетевое подразделения Samsung зафиксировали совокупный операционный убыток в размере 600 млрд вон, или около 400 млн долларов.

Что изменится в Galaxy S27

Чтобы восстановить рентабельность, Samsung планирует увеличить долю более дорогих смартфонов в своих продажах. Одним из возможных шагов станет расширение флагманской линейки Galaxy S27 за счет новой модели Pro, которая займет место между версиями Plus и Ultra.

По предварительным данным, Galaxy S27 Pro может получить часть возможностей модели Ultra, но без поддержки стилуса S Pen. Также компания рассматривает возможность более широкого использования собственного процессора Exynos 2700, что потенциально позволит снизить зависимость от сторонних поставщиков чипов.

В то же время окончательные характеристики будущих смартфонов и их стоимость пока не подтверждены.

Аналитики ожидают, что высокие цены на память сохранятся и в течение 2027 года. Это означает, что подорожание может коснуться не только Samsung Galaxy S27, но и флагманских смартфонов других производителей.