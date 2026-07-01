Samsung готовит Galaxy Ring 2: новое смарт-кольцо может получить то, чего ждали пользователи iPhone

Samsung не отказывается от идеи умного кольца. Компания подтвердила, что уже работает над Galaxy Ring 2 — преемником первого Galaxy Ring, который дебютировал в 2024 году.

О разработке нового поколения рассказал Хон Пак, руководитель команды Digital Health в Samsung. Он не назвал дату презентации и не раскрыл технические характеристики устройства, но подтвердил, что Galaxy Ring 2 находится в разработке.

Samsung делает ставку не только на датчики

По словам представителя компании, Samsung не планирует соперничать с конкурентами исключительно по количеству датчиков. В столь компактном формате, как смарт-кольцо, пространство для аппаратной революции ограничено. Большинство таких устройств уже использует похожие датчики для отслеживания сна, пульса, температуры кожи и общего состояния организма.

Поэтому главное отличие будущих смарт-колец может заключаться не в самом «железе», а в программном обеспечении. Samsung хочет сделать акцент на сервисах, интерпретации данных и работе в рамках более широкой экосистемы устройств.

Идея заключается в том, что кольцо не должно заменить все остальные гаджеты. Оно должно работать в сочетании со смартфоном, часами, наушниками и сервисами Samsung Health. Именно такая комбинация может давать пользователю более понятные рекомендации по сну, активности и здоровью.

Самый интересный вопрос — поддержка iPhone

Наибольшее внимание привлек ответ Хон Пака о совместимости Galaxy Ring с устройствами Apple. Первое поколение кольца ориентировано на Android, а полный набор возможностей раскрывается именно со смартфонами Galaxy. Пользователи iPhone фактически остаются за пределами экосистемы.

На прямой вопрос о возможной поддержке iPhone в будущем представитель Samsung не дал чёткого ответа. В то же время он намекнул, что пользователи могут остаться довольны предстоящими анонсами.

Это нельзя считать официальным подтверждением работы Galaxy Ring 2 с iOS. Но если Samsung действительно начнёт поддерживать iPhone, это может стать главным нововведением нового поколения. Такой шаг позволил бы компании выйти за пределы собственной Android-аудитории и напрямую конкурировать за пользователей Apple, у которых до сих пор нет фирменного смарт-кольца.

Пока что ожидается, что Galaxy Ring 2 может появиться не раньше 2027 года. К этому времени у Samsung будет возможность доработать автономность, функции мониторинга здоровья и программное обеспечение. Именно эти аспекты могут оказаться важнее, чем простое добавление новых датчиков.