Samsung готує Galaxy Ring 2: нове смарткільце може отримати те, чого чекали користувачі iPhone

Samsung не відмовляється від ідеї розумного кільця. Компанія підтвердила, що вже працює над Galaxy Ring 2 — наступником першого Galaxy Ring, який дебютував у 2024 році.

Про розробку нового покоління розповів Hon Pak, керівник команди Digital Health у Samsung. Він не назвав дату презентації та не розкрив технічні характеристики пристрою, але підтвердив, що Galaxy Ring 2 перебуває в роботі.

Samsung робить ставку не лише на датчики

За словами представника компанії, Samsung не планує змагатися з конкурентами лише кількістю сенсорів. У настільки компактному форматі, як смарткільце, простір для апаратної революції обмежений. Більшість таких пристроїв уже використовує схожі датчики для відстеження сну, пульсу, температури шкіри та загального стану організму.

Тому головна різниця між майбутніми смарткільцями може бути не в самому «залізі», а в програмному забезпеченні. Samsung хоче робити акцент на сервісах, інтерпретації даних і роботі всередині ширшої екосистеми пристроїв.

Ідея полягає в тому, що кільце не має замінити всі інші гаджети. Воно повинно працювати разом зі смартфоном, годинником, навушниками та сервісами Samsung Health. Саме така зв’язка може давати користувачу більш зрозумілі підказки щодо сну, активності та здоров’я.

Найцікавіше питання — підтримка iPhone

Найбільше уваги привернула відповідь Hon Pak щодо сумісності Galaxy Ring з пристроями Apple. Перше покоління кільця орієнтоване на Android, а повний набір можливостей розкривається саме зі смартфонами Galaxy. Користувачі iPhone фактично залишаються поза екосистемою.

На пряме запитання про можливу підтримку iPhone у майбутньому представник Samsung не дав чіткої відповіді. Водночас він натякнув, що користувачі можуть бути задоволені майбутніми анонсами.

Це не можна вважати офіційним підтвердженням роботи Galaxy Ring 2 з iOS. Але якщо Samsung справді відкриє підтримку iPhone, це може стати головною зміною нового покоління. Такий крок дозволив би компанії вийти за межі власної Android-аудиторії та напряму конкурувати за користувачів Apple, у яких досі немає фірмового смарткільця.

Поки що очікується, що Galaxy Ring 2 може з’явитися не раніше 2027 року. До цього часу Samsung матиме змогу доопрацювати автономність, функції здоров’я та програмну частину. Саме ці речі можуть виявитися важливішими за просте додавання нових сенсорів.