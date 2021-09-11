Hardnews

Смартфонам Samsung безкоштовно збільшать обсяг пам’яті

11.09.2021
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Samsung Galaxy M51

Смартфони Samsung отримають оновлення, яке дозволить розширити обсяг оперативної пам’яті на чотири гігабайти за рахунок використання постійної.


Про технологію під назвою RAM Plus, яка з’явиться в моделі Galaxy A52s 5G, пише SamMobile . В даний час апдейт з номером A528BXXU1AUH9 поширюється серед користувачів в Індії.

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Крім додавання додаткової оперативної пам’яті, оновлення також підвищує стабільність роботи девайса і покращує камеру.

Відзначається, що функція підкачки пам’яті, аналогічна RAM Plus, вже існує і в інших Android-смартфонах.

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11.09.2021
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