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Смартфонам Samsung безкоштовно збільшать обсяг пам’яті
Смартфони Samsung отримають оновлення, яке дозволить розширити обсяг оперативної пам’яті на чотири гігабайти за рахунок використання постійної.
Про технологію під назвою RAM Plus, яка з’явиться в моделі Galaxy A52s 5G, пише SamMobile . В даний час апдейт з номером A528BXXU1AUH9 поширюється серед користувачів в Індії.
Крім додавання додаткової оперативної пам’яті, оновлення також підвищує стабільність роботи девайса і покращує камеру.
Відзначається, що функція підкачки пам’яті, аналогічна RAM Plus, вже існує і в інших Android-смартфонах.
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