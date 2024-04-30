Українцям розповіли про ризики використання громадського WiFi

Українців попередили про ризики, пов’язані з використанням незахищених громадських точок Wi-Fi. Експерти зазначають, що такі мережі можуть стати ласим шматочком для кіберзлочинців, які можуть перехоплювати особисті дані та паролі.

Через загальнодоступні мережі хакери можуть здійснити атаку “людина посередині”, що дає їм змогу отримати доступ до особистої інформації та паролів користувачів. Фахівці попереджають про можливість створення фішингових ресурсів або шкідливих сайтів, які можуть бути використані для шахрайства.

Експерти рекомендують відключити функцію автоматичного підключення до Wi-Fi і бути особливо уважними в поїздках. Оптимальним рішенням буде вимкнення мобільного інтернету і Wi-Fi, якщо підключення до інтернету не потрібне постійно.

Таким чином, уважність і обережність у використанні громадських точок Wi-Fi можуть допомогти користувачам уникнути потенційних загроз безпеці та захистити свої особисті дані від хакерів.