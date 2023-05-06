Названо найкращі смартфони квітня на основі відгуків їхніх власників

Розробники бенчмарку AnTuTu опублікували рейтинг задоволеності Android-смартфонами, заснований на відгуках їхніх реальних власників.

На першому місці опинився середньобюджетний смартфон Realme 10 Pro+, який отримав 108-мегапіксельну камеру, 6,7-дюймовий AMOLED-екран із загнутими гранями та чіп MediaTek Dimensity 1080. Кількість позитивних відгуків на новинку склала 96,36%.

Слідом за ним іде флагманський Xiaomi 13 Ultra, представлений минулого місяця. Пристрій отримав найяскравіший дисплей на ринку з показником 2600 ніт, чіп Snapdragon 8 Gen 2 і чотири камери по 50 Мп, в розробці яких брали участь інженери Leica. Новинкою виявилися задоволені 96,36% користувачів.

У трійку лідерів також потрапив флагман Oppo Find X6 Pro, який отримав потрійну 50-мегапіксельну камеру, розроблену спільно з інженерами Hasselblad, чіп Snapdragon 8 Gen 2 та великий дисплей діагоналлю 6,82 дюйми. Смартфон гідно оцінили 94,31% власників.

У топі також опинилися Honor Magic5 Pro, Xiaomi 13 Pro, Honor X40 GT, Vivo X90 Pro+, Nubia Z50 Ultra, Samsung Galaxy S23 Ultra та OnePlus 11.