Samsung Galaxy S25 Ultra програв iPhone 16 Pro Max за важливим показником

Результатами порівняння флагманських смартфонів на час автономної роботи поділилася сама Apple. Купертинівці стверджують, що iPhone 16 Pro Max у режимі відтворення відео працює 33 години. У Samsung Galaxy S25 Ultra на дві години менше – 31 година. Таким чином, незважаючи на акумулятор меншого розміру iPhone 16 Pro Max показав перевагу. Ймовірно, завдяки більш грамотному налаштуванню ПЗ і ОС, а також енергоефективному чипу A18 Pro.

Втім, тести були проведені Apple і тільки в одному сценарії. Можливо, що в інших у Samsung Galaxy S25 Ultra буде перевага.

Samsung Galaxy S25 Ultra на базі Snapdragon 8 Elite офіційно анонсували 22 січня 2025 року.