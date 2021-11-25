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Китайці представили смартфон-монстр з 18 ГБ оперативної пам’яті

25.11.2021
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Компанія ZTE відома українському споживачеві в першу чергу за бюджетними смартфонами, але крім них китайці випускають високотехнологічні девайси, про які просто не можна мовчати.


Минулого року ZTE нашуміла з Axon 20 – першим серійним пристроєм з фронтальною підекранною камерою, а сьогодні компанія представила ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition . Це спеціальна версія їхнього останнього флагмана, присвячена тайконавтам (так у Китаї називають космонавтів), яка б’є рекорди за кількістю пам’яті.

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Флагман отримав 18 ГБ оперативної пам’яті та внутрішній накопичувач об’ємом 1 Терабайт – це перший девайс на ринку з такою кількістю ОЗУ та ПЗУ.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition

Ще одна особливість моделі – комплектація, що включає ефектну коробку, чохол з вуглецевого волокна, бездротові навушники ZTE LiveBuds Pro і подарункову картку, на якій зображений космонавт.

В іншому ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition нічим не відрізняється від базової версії. Апарат має процесор Snapdragon 888, 6.67-дюймовий AMOLED екран із частотою оновлення 144 Гц та підтримкою HDR10+, квадрокамеру на 64+64+64+8 МП та акумулятор ємністю 4600 мАч.

ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition

Новинку оцінили в 6998 юанів, або близько 30000 гривень. 

Навіщо в смартфоні 18 ГБ оперативної пам’яті? Ні для чого, просто виробник може собі це дозволити. Жодної практичної користі такі характеристики не несуть – застосовувати стільки ОЗУ в рамках Android банально ніде. Але оскільки розпаяти на платі додатковий модуль пам’яті не складає компанії ніяких труднощів, ZTE хайпує, а ми читаємо про чергову гонку за цифрами. Яка у світі смартфонів, здається, не закінчиться ніколи.

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25.11.2021
1 хвилина на прочитання

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