Suzuki відродила модель Ignis у вигляді компактного електрокросовера для світового ринку. Онлайн-прем’єра новинки відбулася 25 листопада, а продажі в Європі та інших регіонах стартують улітку 2027 року. Про це повідомляє прес-служба Suzuki та видання Electrek.

Новий Ignis став першим компактним електромобілем японської марки, розробленим саме для глобальних ринків. Він побудований на платформі HEARTECT-e, яку Suzuki вже використовує в електричному кей-карі e Sky для Японії. Компанія описує концепцію моделі фразою «Easy to Switch», тобто це має бути найкраще місто-авто для свого району, на яке легко пересісти зі звичайного автомобіля з ДВЗ.

Ignis став першим компактним електромобілем Suzuki, який компанія створила саме для світового ринку. Фото: Suzuki

Автомобіль отримав один електромотор потужністю близько 90 к. с. Його виконано у вигляді модуля eAxle, де двигун, інвертор і редуктор об’єднані в один блок. Живить його літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея ємністю 26 кВт·год від BYD. Запас ходу виробник поки не назвав. Для орієнтиру, японський e Sky з такою самою батареєю проїжджає до 310 км за циклом WLTC, проте європейський цикл WLTP зазвичай дає дещо скромніші цифри.

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Ignis вийшов дуже компактним. Його довжина становить 3570 мм, ширина 1560 мм, а висота 1640 мм. Мінімальний радіус розвороту дорівнює лише 4,5 м, тож машина легко маневруватиме у вузьких дворах і на тісних парковках. Усередині передбачено чотири місця.

Літій-залізо-фосфатну батарею на 26 кВт·год для Ignis постачає китайська BYD. Фото: Suzuki

Дизайн, за словами Suzuki, будували навколо трьох ідей: «розумний», «впізнаваний» і «затишний». Кросовер отримав «плаваючий» дах контрастного кольору та LED-фари з графікою у вигляді цифрових символів. У салоні встановили широкий дисплей, а на передній панелі з’явилася полиця, оформлення якої натхненне керамікою.

Оформлення полиці на передній панелі дизайнери Suzuki підглянули в кераміки. Фото: Suzuki

Окремо інженери попрацювали над керованістю. Ignis отримав комбіновану рекуперативно-гідравлічну систему гальмування з електричним підсилювачем, а також режим керування переважно однією педаллю. Підвіску й налаштування електромотора доводили під час тривалих випробувань на європейських дорогах, щоб машина однаково впевнено поводилася і на міських вулицях, і на заміських трасах.

Президент Suzuki Тосіхіро Судзукі назвав Ignis першим компактним електромобілем компанії для світового ринку і пояснив, що модель втілює фірмовий принцип «Sho-Sho-Kei-Tan-Bi», тобто «менше, легше, коротше і красивіше».

Ціни на Ignis поки не оголосили. Для порівняння, e Sky у Японії коштує від 2,12 млн єн, що відповідає приблизно $13 500, або близько 611 тис. грн. У Європі новинка конкуруватиме з Renault Twingo, BYD Dolphin Surf і Honda Super-N.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Suzuki випустила недорогий електромобіль e SKY із запасом ходу 310 км і ціною близько 600 тис. грн.