BMW випустила мотоцикл для новачків F 450 R. Але електроніки в ньому стільки, як у дорогих моделях

Довгий час маленькі мотоцикли мали бути легкими, недорогими й простими в керуванні, щоб новачок навчився базових навичок, перш ніж пересісти на щось серйозніше. Тепер ця межа розмивається. Мотоцикл для європейської категорії A2 вже не обов’язково виглядає як техніка на два сезони, яку згодом міняють на «справжню машину».

Новий BMW F 450 R це добре ілюструє. Виробник узяв невеликий двигун, легку конструкцію й обмежену правилами потужність, а потім додав технології, які ще недавно асоціювалися з набагато дорожчими мотоциклами.

Майже весь ліміт A2

У ЄС категорія A2 дозволяє керувати мотоциклами потужністю до 35 кВт. F 450 R використовує цю межу практично повністю. Двоциліндровий рядний двигун рідинного охолодження об’ємом 420 см³ видає близько 48 к.с. при 8750 об/хв і 43 Нм при 6750 об/хв. Ще важливіше, що вже при 3000 об/хв доступно приблизно 80% максимального крутного моменту. При спорядженій масі 175 кг цього цілком досить, щоб отримувати задоволення від їзди містом і звивистими дорогами без тризначної потужності.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Водночас усе дуже раціонально. Заявлена витрата становить 3,8 л на 100 км, бак вміщує 14 л, тож теоретичний запас ходу перевищує 350 км. Техобслуговування передбачене кожні 10 тис. км.

Електроніка, як у старших моделей

Навіть базова версія має три режими їзди (Rain, Road і Dynamic), динамічний контроль тяги DTC, систему контролю гальмування двигуном MSR, Dynamic Brake Control і ABS Pro, який працює й під час гальмування в нахилі. До цього додаються 6,5-дюймовий кольоровий екран, повністю світлодіодна оптика та роз’єм USB-C.

Тут і виникає головне питання до F 450 R. Чи потрібні новачкові кілька режимів і ціла абетка електронних асистентів? Частина з них безперечно корисна. ABS у повороті може врятувати початківця, який з переляку надто сильно схопив гальмо, а контроль тяги стає не забавкою, а додатковою страховкою. Проте чим глибше заглиблюєшся в оснащення, тим очевидніше, що BMW хоче зробити з маленького мотоцикла щось значно складніше за типову машину для старту.

Не все входить у базову комплектацію. Квікшифтер Shift Assistant Pro, досконаліша підвіска й додаткові режими доступні в дорожчих версіях. Найцікавішою опцією є Easy Ride Clutch, яка автоматично керує зчепленням. Разом із квікшифтером вона дозволяє рушати, зупинятися й перемикати передачі без постійного використання важеля зчеплення, хоча сам важіль залишається, тож водій може взяти керування на себе будь-коли. Схожий шлях обрала Honda із системою E-Clutch, і напівавтоматичне зчеплення поступово переходить у клас машин, з яких багато хто починає. Для новачка в міських заторах це реальна полегша, але, на відміну від скутера, у мотоцикла лишається звична коробка передач.

Ходова частина не з дешевих

F 450 R має сталеву трубчасту раму, де двигун є несучим елементом, перевернуту вилку KYB діаметром 43 мм спереду та центральний амортизатор тієї ж марки ззаду.

Передній гальмівний диск діаметром 310 мм працює з чотирипоршневим супортом Brembo, задній має 240 мм. Обидва колеса 17-дюймові, а висота сидіння становить 790 мм. Стилістично новинка явно нагадує старший S 1000 R.

А чи лишився маленький мотоцикл дешевим

Електроніка, якісні компоненти й значок BMW мають свою ціну. У Великій Британії базовий F 450 R коштує £6395, що за курсом НБУ на 7 жовтня (59,67 грн/£) становить близько 381 600 грн. Це помітно дорожче за багатьох конкурентів, як-от Triumph Speed 400 чи Honda CB500 Hornet, тож за електроніку, компоненти та марку BMW доведеться доплатити.

Для України категорія A2 поки що лишається питанням майбутнього. В Україні готують реформу правил видачі посвідчень, яка, серед іншого, має запровадити категорію A2 для мотоциклів до 35 кВт на зразок європейської. Офіційної ціни F 450 R для нашого ринку BMW ще не оголошувала.