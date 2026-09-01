Перевищив швидкість — отримав червоне: “розумні” світлофори змушують водіїв гальмувати

У кількох американських містах почали активніше використовувати незвичайний спосіб боротьби з перевищенням швидкості. Замість штрафів або фізичних «лежачих поліцейських» водіїв сповільнює звичайний світлофор: якщо автомобіль рухається в межах дозволеної швидкості, сигнал швидше змінюється на зелений. Якщо водій перевищує ліміт — йому доводиться зупинятися.

Технологія базується на концепції Rest in Red. У звичайному стані світлофор залишається червоним і реагує лише після наближення автомобіля. Однак у розширеній версії система додатково отримує інформацію про швидкість машини.

Якщо автомобіль наближається до перехрестя з дозволеною швидкістю або повільніше, водій отримує зелене світло значно раніше. Спроба їхати швидше не дає жодної переваги: світлофор навмисно залишає червоний сигнал, змушуючи порушника гальмувати.

Водії самі почали їхати повільніше

Один із найпомітніших прикладів роботи системи з’явився в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Її встановили на паралельних односторонніх вулицях Lead Avenue та Coal Avenue, де протягом багатьох років фіксували проблеми з перевищенням швидкості та аваріями.

Ще під час досліджень у цьому районі з’ясувалося, що на деяких ділянках понад три чверті автомобілів рухалися швидше за встановлений ліміт більш ніж на 5 миль/год. Окремі перехрестя також мали значно вищу за середню аварійність.

Після встановлення нової системи міська влада повідомила про помітне зменшення кількості ДТП та постраждалих. За словами місцевих чиновників, водії швидко розуміють принцип: перевищення швидкості більше не допомагає швидше проїхати вулицю, оскільки наступний світлофор усе одно зупинить автомобіль.

Схожий експеримент проводять у Портленді. На одному з перших тестових перехресть середня швидкість автомобілів знизилася приблизно з 39 до 30 миль/год — із 63 до 48 км/год, тобто практично до встановленого обмеження. Місто вже розширило систему на кілька перехресть уздовж Southeast Powell Boulevard.

«Віртуальний лежачий поліцейський»

У Портленді такий принцип називають своєрідним віртуальним обмежувачем швидкості. На відміну від фізичних нерівностей, він не змушує гальмувати водіїв, які і без того їдуть повільно, та не створює додаткового шуму від проїзду автомобілів.

Водночас остаточні висновки про ефективність робити ще рано. Дослідники з Oregon State University продовжують аналізувати систему, зокрема перевіряють, чи не провокує вона частину водіїв проїжджати на червоний сигнал.

Сам принцип при цьому не є абсолютно новим. Системи, де фази світлофорів налаштовують так, щоб водій отримував «зелену хвилю» лише при дотриманні певної швидкості, використовуються в різних країнах уже багато років.

Головна відмінність нової реалізації полягає в індивідуальній реакції на автомобіль: світлофор фактично оцінює швидкість конкретної машини і вирішує, наскільки швидко дати їй зелений сигнал. У результаті порушення правил перестає економити час — і саме це може виявитися одним із найефективніших стимулів їх дотримуватися.

Чи могла б така система з’явитися в Україні

Сама ідея «виховувати» водія світлофором не є повністю чужою для України. У Києві вже працюють адаптивні світлофорні об’єкти, де датчики аналізують транспортний потік у реальному часі та автоматично змінюють тривалість сигналів.

Крім того, у столиці раніше впроваджували режим «зеленої хвилі»: водій, який дотримується рекомендованої швидкості приблизно 40–50 км/год, може проїхати кілька світлофорів поспіль без зупинок.

Проте американська система йде далі. Вона реагує не лише на загальний транспортний потік, а фактично на швидкість конкретного автомобіля. Якщо машина наближається занадто швидко, світлофор навмисно не поспішає вмикати зелений сигнал.

Технічно подібний принцип міг би бути інтегрований і в українські адаптивні світлофори за наявності радарів або відеодетекторів швидкості. У такому разі система не замінювала б камери автоматичної фіксації та штрафи, а створювала б додатковий стимул не перевищувати швидкість на міських вулицях.