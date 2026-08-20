Смартфони Samsung тепер відчиняють автомобілі Volkswagen: як працює цифровий ключ і чи доступний він в Україні

Samsung Wallet отримав довгоочікувану функцію: смартфони Galaxy тепер можуть повністю замінити фізичний ключ для електромобілів Volkswagen. Запуск відбувся 18 серпня 2026 року в Європі. Розповідаємо, як це працює, які телефони й авто підтримуються — і що з доступністю для українців.

Які автомобілі підтримуються

Цифровий ключ працює з сімома електричними моделями лінійки Volkswagen ID.: ID.Polo, ID.Cross, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 та ID.Buzz.

Є суттєве обмеження: автомобіль має бути виготовлений після 27 квітня 2026 року, мати програмне забезпечення ID. версії 6.0.1 або новішої та опційний пакет «Preparation for Digital Key». Тобто власники старіших «Айді» — а саме такі здебільшого їздять українськими дорогами — скористатися функцією не зможуть, навіть якщо оновлять софт.

Які смартфони Samsung потрібні

Функція доступна на Galaxy S20 і новіших флагманах, складаних Z Fold та Z Flip, Note20/Note20 Ultra, а також на окремих моделях A-серії. Мінімальна вимога — наявність NFC.

Ключ працює у двох режимах. Через NFC — телефон треба прикласти до дверної ручки, спрацює навіть із розрядженою батареєю. Через UWB (надширокосмуговий зв’язок) — повністю «безключовий» сценарій: авто відчиняється, щойно ви підходите, а смартфон може лишатися в кишені. UWB підтримують Galaxy S21 Ultra та новіші флагмани.

Що вміє цифровий ключ

Окрім відмикання й замикання дверей, смартфон дозволяє запускати двигун без фізичного ключа та дистанційно відчиняти багажник. Ключем можна ділитися: власник надає доступ рідним чи друзям через Samsung Wallet — тимчасово або на постійно — і будь-якої миті може його відкликати. Якщо телефон загубився, ключ можна заблокувати дистанційно через сервіс Samsung Find.

Щодо безпеки Samsung заявляє сертифікацію EAL6+ (один із найвищих рівнів для захищених елементів): ключ зберігається лише на самому пристрої в захищеному середовищі Knox і не передається на сервери.

Чи працює це в Україні

На жаль, поки ні. Функція запущена в 35 європейських країнах — у списку є Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина і навіть Албанія з Північною Македонією, але України серед підтримуваних ринків немає.

Утім, для більшості українських власників Volkswagen ID. це поки не критично: під вимогу «авто, випущене після 27 квітня 2026 року» не потрапляють ані популярні в нас уживані ID.4 з Європи, ані «китайці» ID.4 X / ID.6 Crozz. Якщо Samsung і Volkswagen розширюватимуть географію та список моделей — а партнерство обидві компанії називають довгостроковим — шанси з часом є.

Нагадаємо, цифрові ключі в Samsung Wallet уже працюють з автомобілями BMW, MINI, Audi, Hyundai, Kia, Genesis, Polestar і Volvo — Volkswagen став наймасовішим поповненням списку.