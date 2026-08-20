Заправка відходами з кухні: у Європі тестують бензин, для якого не потрібна нафта

Поки Європа сперечається про долю двигунів внутрішнього згоряння після 2035 року, іспанська Repsol пропонує компроміс, який не потребує ані нових авто, ані нової інфраструктури. Компанія запустила пілотний проєкт відновлюваного бензину Nexa 95 — пального, виробленого не з нафти, а з органічних відходів: залишків харчової промисловості та відпрацьованих кухонних олій. Тобто сировини, яка інакше просто поїхала б на утилізацію.

Головна принада Nexa 95 у його буденності. Пальне повністю відповідає європейському стандарту EN 228 для звичайного 95-го, тож ллється в бак будь-якого бензинового авто без жодних технічних змін і працює ідентично традиційному бензину. У пілоті, що стартував у липні й триватиме пів року, беруть участь близько двадцяти серійних автомобілів Toyota, Lexus, BMW і MINI — і завдання в них максимально просте: їздити як завжди.

Цікаво влаштований контроль результатів. Кожну заправку реєструє система Bosch Digital Fuel Twin, яка вимірює реальний вплив на викиди CO₂. Це принциповий момент для регуляторного середовища, де просто заявити про екологічність недостатньо — її треба доводити цифрами по кожному літру.

Тепер про тверезе. Доплата за екологічність поки становить близько 10 євроцентів на літр — терпимо, але відчутно. Значно серйозніша проблема — масштаб: навіть сотні мільйонів літрів на рік не покриють європейський попит, який вимірюється десятками мільярдів літрів. Кухонних олій на всіх просто не вистачить. Показово й те, що ані Toyota, ані BMW не подають відновлюваний бензин як конкурента електромобілям — обидві компанії бачать у ньому допоміжне рішення, здатне знизити викиди десятків мільйонів уже наявних авто з ДВЗ протягом перехідного періоду, а не альтернативу електрифікації.

Для України тема теж не абстрактна: наш автопарк ще довго залишатиметься переважно бензиново-дизельним, і будь-яка технологія, що дозволяє «озеленити» наявні машини без їх заміни, в перспективі варта уваги — питання лише в ціні й доступності.

Нагадаємо, боротьба за майбутнє ДВЗ триває й на інших фронтах. Раніше ми писали, як Nissan зробив ставку на гібриди e-POWER замість повної електрифікації — і навіть заїхав із цією технологією в Книгу рекордів Гіннеса.