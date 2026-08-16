1980 км на одному баку: Nissan Qashqai потрапив до Книги Гіннеса — але з нюансом

Nissan оформив собі гарний рядок у Книзі рекордів Гіннеса: серійний Qashqai e-POWER проїхав 1980 кілометрів без жодної дозаправки й без підключення до розетки. Рекорд зафіксували в категорії найдовшої подорожі серійним кросовером з електричним приводом збільшеної дальності — і на папері цифра виглядає фантастично: 55-літровий бак, витрата близько 2,8 л/100 км.

Заїзд відбувся 14–17 липня в Колумбії, і ось тут починається найцікавіше. Маршрут пролягав від Боготи, розташованої на висоті близько 2600 метрів, до карибського узбережжя — тобто фактично з гір до моря. Для гібрида з рекуперацією це подарунок долі: на затяжних спусках машина не витрачає пальне, а навпаки — підзаряджає батарею гальмуванням. Чесно визнаймо: у рівнинній Європі чи Україні повторити 2,8 літра на сотню в Qashqai не вийде за жодних обставин. Сам Nissan для серійної машини заявляє реалістичніші цифри: близько 4,5 л/100 км і понад 1200 км на баку — що, втім, теж дуже пристойно для сімейного кросовера.

Технічно рекордсмен цікавий своєю схемою. e-POWER третього покоління — це послідовний гібрид: колеса завжди крутить електромотор, а 1,5-літровий бензиновий двигун працює виключно генератором, причому з тепловою ефективністю 42% — показник, яким можуть похвалитися одиниці моторів у світі. Уся силова установка зібрана в компактний модуль «п’ять в одному». Виходить машина з відчуттями електромобіля — миттєва тяга, тиша, плавність — але без кабелю зарядки в багажнику.

Рекорд тут — не просто маркетингова забавка, а аргумент у стратегічній суперечці. Nissan згорнув розробку повністю електричної версії Qashqai і зробив ставку саме на гібриди: технологія e-POWER уже знайшла майже два мільйони покупців у світі, а до кінця 2026 року дістанеться й американського ринку в Nissan Rogue Hybrid. Гіннесівський сертифікат у цій логіці — спосіб голосно сказати: поки конкуренти воюють за кіловати зарядних станцій, можна просто заправитися раз — і забути про заправки на два тижні.

Нагадаємо, битва за рекордні дальності розгортається одразу в кількох таборах: раніше ми писали про Volkswagen ID. Era 5S — гібридний седан для Китаю, який обіцяє понад 2000 км сумарного ходу на електриці й бензині.