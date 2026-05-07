В Україні готують нові правила для водіїв: права з 15 років, цифрові документи та інші категорії

В Україні можуть суттєво оновити правила отримання водійських посвідчень, користування цифровими документами та взаємодії з сервісними центрами МВС. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15200 «Про внесення змін до Закону України “Про дорожній рух” щодо імплементації законодавства». Суб’єктом подання документа є Кабінет Міністрів України, а станом на 7 травня 2026 року він перебуває на опрацюванні в комітеті.

Головна мета документа — імплементувати положення нової Директиви ЄС 2025/2205 щодо водійських посвідчень. У Євросоюзі ці правила передбачають, зокрема, цифрові водійські посвідчення, можливість супроводжуваного водіння для 17-річних водіїв категорії B та жорсткіші вимоги для новачків.

Новий вік для водіїв і цифрові права

Одне з ключових нововведень — система поступового доступу до керування транспортом. Ідея полягає в тому, що доступ до складніших і потужніших категорій залежатиме не лише від віку, а й від попереднього досвіду водія.

Згідно з проєктом, категорію AM для мопедів і легкої техніки можна буде отримати з 15 років. Категорії B і BE, тобто легкові авто та авто з причепом, пропонують відкривати з 17 років. Проте до 18 років керувати автомобілем можна буде лише у супроводі досвідченого водія. Юридичні огляди законопроєкту також вказують, що документ впроваджує європейську систему категорій і оновлює віковий ценз для водіїв.

Для мотоциклів передбачено проміжну категорію A2 — для байків потужністю до 35 кВт. Пересісти на потужнішу категорію A можна буде з 20 років за наявності дворічного стажу на A2 або з 24 років за прямого доступу. Для автобусів категорії D базовий вік становитиме 24 роки, або 21 рік за умови професійної підготовки.

Ще одна важлива частина реформи — легалізація цифрових документів. Законопроєкт передбачає визначення порядку формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та їхніх копій. Також мають встановити вимоги до даних у таких документах, їх оновлення та захисту персональної інформації.

Фактично це означає, що електронне посвідчення водія та е-техпаспорт мають стати повноцінною альтернативою пластиковим документам. У ЮРЛІГА зазначають, що електронне посвідчення офіційно визнаватиметься рівноцінним пластиковому бланку.

Автошколи, сервісні центри та повернення прав

Законопроєкт також змінює підхід до підготовки водіїв. Автошколи мають стати більш доступними для людей з інвалідністю та ветеранів. Йдеться не лише про безбар’єрний доступ до приміщень, а й про адаптовані навчальні програми та спеціально обладнані автомобілі.

Вимоги до інструкторів і викладачів також мають посилити. Зокрема, вони повинні будуть володіти навичками домедичної допомоги. Крім того, уряд зможе затверджувати типові програми підготовки та перепідготовки водіїв, щоб навчання було більш уніфікованим по країні.

Окремий блок змін стосується сервісних центрів МВС. Процедури видачі, зупинення чи припинення дії посвідчення пропонують інтегрувати із законом про адміністративну процедуру. Це означає, що рішення посадовців мають бути обґрунтованими, а водій отримає право бути заслуханим і подавати свої пояснення або докази перед ухваленням негативного рішення.

Також законопроєкт передбачає адміністративний порядок оскарження рішень щодо допуску до керування транспортними засобами та реєстрації авто. Тобто водіям не обов’язково буде одразу звертатися до суду — оскаржити рішення можна буде через відповідну адміністративну процедуру.

У разі позбавлення права керування просто дочекатися завершення строку покарання буде недостатньо. Для відновлення посвідчення доведеться знову складати теоретичний і практичний іспити, а також проходити медичний огляд. Якщо водій затягне з відновленням прав більш ніж на рік, можуть знадобитися повторні іспити за найвищою категорією, зазначеною у посвідченні.

Важливо, що всі ці зміни поки не діють. Законопроєкт №15200 лише зареєстрований у Верховній Раді та перебуває на розгляді профільного комітету, тому остаточний вигляд реформи може змінитися до ухвалення.