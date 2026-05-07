Samsung показала OLED-екран, який вимірює пульс і тиск дотиком пальця

Samsung Display представила нові дисплейні технології на виставці SID Display Week 2026 у Лос-Анджелесі. Компанія показала кілька рішень для майбутніх смартфонів та інших пристроїв: OLED-панель із датчиками здоров’я, екран із піковою яскравістю до 3000 ніт, технологію захисту приватності, а також нові EL-QD і розтягувані Micro LED-дисплеї.

Екран, який зчитує біометричні дані

Головною новинкою став Sensor OLED Display — 6,8-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 500 PPI. Його особливість у тому, що сенсори вбудовані безпосередньо в панель, тож екран може зчитувати біометричні дані користувача.

Технологія працює через аналіз кровотоку: дисплей випромінює світло, воно відбивається від пальця, а вбудовані органічні фотодіоди обробляють отримані дані. Завдяки цьому екран може вимірювати частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

У Samsung також додали до Sensor OLED технологію Flex Magic Pixel. Вона відповідає за приватність: якщо дивитися на екран збоку, конфіденційна інформація приховується, але фон і загальна картинка залишаються видимими. Це відрізняє її від звичайних privacy-дисплеїв, які затемнюють зображення під кутом.

Яскравість до 3000 ніт і нові дисплеї майбутнього

Ще одна новинка — Flex Chroma Pixel. Це OLED-дисплей для смартфонів, який підтримує пікову яскравість до 3000 ніт у режимі High Brightness Mode та покриває 96% колірного простору BT.2020. За словами Samsung Display, така панель має забезпечити яскравіші кольори та кращу видимість на вулиці без критичного впливу на ресурс OLED-матеріалів.

Крім того, компанія показала нові EL-QD-дисплеї з яскравістю до 500 ніт та Stretchable Display 2.0 — розтягуваний Micro LED-дисплей із роздільною здатністю 200 PPI, який демонстрували у форматі автомобільної панелі приладів.

Поки що Samsung Display не назвала терміни появи цих технологій у комерційних смартфонах. Однак демонстрація показує напрям розвитку майбутніх пристроїв: дисплей може стати не лише екраном для контенту, а й інструментом для моніторингу здоров’я, захисту приватних даних і покращеної передачі кольору.