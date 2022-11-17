OUKITEL випустила флагманський WP21 з 6-нм процесором та двома дисплеями

Після успішного запуску OUKITEL WP19 в червні цього року, OUKITEL нещодавно представив абсолютно новий флагманський захищений смартфон WP21 з першим 6-нм процесором напередодні “Чорної п’ятниці”. Успадкувавши функцію міцності, сертифіковану за стандартами IP68, IP69K та останніми стандартами MIL-STD-810H, як і інші звичайні захищені смартфони, OUKITEL WP21 несподівано поставляється з двома дисплеями, 6-нм процесором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ ПЗУ, 64-мегапіксельною камерою та багатьма іншими функціями.

Світова прем’єра відбудеться 24 листопада. У Чорну п’ятницю на AliExpress стартує 24-годинна лімітована пропозиція. Перші покупці WP21 отримають додаткові купони на $10 та смарт-годинник вартістю $69,99, який працює 45 днів у режимі тривалого очікування та має водонепроникність до 30 метрів.



6-нм процесор і велика пам’ять

Виробники захищених телефонів вже давно зосередилися на довговічності, але рідко думали про висококласні камери та інші передові функції для своїх пристроїв. Це може розчарувати технічно підкованих споживачів, які хочуть отримати і міцність, і продуктивність. На щастя, останній WP21 від OUKITEL заповнить прогалини. Працюючи на чіпі MediaTek Helio G99-6 нм, разом з 12 ГБ оперативної пам’яті і великим накопичувачем на 256 ГБ, здатним розширюватися до 1 ТБ, WP21 пропонує винятковий досвід і продуктивність для перегляду відео та ігор без перерв у завантаженні.

Два дисплеї для ще більшого задоволення

Будучи міцним і стильним пристроєм, який можна використовувати в повсякденному житті і на природі, OUKITEL WP21 вважає, що користувачі заслуговують на більш чіткий і різкий дисплей відповідного розміру. Екран діагоналлю 6,78 дюйма з роздільною здатністю 2460*1080 FHD+ є найкращою відповіддю WP21 на ці потреби. Передній дисплей для перегляду кожної деталі досягається якістю відображення 396 PPI. Висока частота оновлення 120 Гц забезпечує плавний візуальний досвід в іграх, перегляді відео та роботі системи.

На задній частині смартфон WP21 оснащений відмінним розумним заднім дисплеєм, який ви рідко бачите в міцних смартфонах. Його можна налаштувати так, щоб мати легкий доступ для перевірки часу та заряду акумулятора, зйомки фотографій, здійснення дзвінків, отримання сповіщень про повідомлення, управління музикою та багато іншого. Цей пристрій також легко захистити за допомогою розпізнавання обличчя та розблокування за відбитком пальця.

Посилена конструкція та наддовгий час автономної роботи

Ця модель в серії отримала назву WP21 і відноситься до категорії надійних смартфонів з посиленим корпусом для запобігання поломки при падінні. Завдяки водонепроникності, пилонепроникності та захисту від падінь, OUKITEL WP21 є ідеальним смартфоном для незграбних, але ще більше для шукачів пригод, яким більше не доведеться турбуватися про те, що їм доведеться шукати розетку на своєму шляху. Поставляється з величезним акумулятором 9800 мАг і швидкою зарядкою 66 Вт, WP21 підтримує наддовгий режим очікування.

Революційна система камер

OUKITEL WP21 оснащений 20-Мп фронтальною і 64-Мп основною камерами, які з легкістю впораються з більшістю повсякденних сюжетів. Для зйомки вуличних сцен OUKITEL WP21 оснащений 20-Мп об’єктивом нічного бачення Sony IMX350 з автофокусом і максимальною дальністю огляду 20 метрів. Нічні подорожі більше не злякають користувача, натомість, завдяки потужності камери нічного бачення, розваги продовжуються, коли сонце вже не світить.