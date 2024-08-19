Moto G45 5G – доступний смартфон на базі Snapdragon 6s Gen 3

Апаратна основа – сучасний чіпсет середнього рівня Snapdragon 6s Gen 3. Працює він у парі з 4 або 8 ГБ ОЗУ. Місткість накопичувача 128 ГБ. Всередині батарея на 5000 мА*год.

Moto G45 5G має 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю HD+, кадровою частотою 120 Гц і захистом Gorilla Glass 3. Тильна камера 50-мегапіксельна (також є ToF-сенсор на 2 Мп), фронтальна 16-мегапіксельна.

Смартфон має захист IP52, має стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos. Тильна кришка покрита штучною шкірою. Працює девайс на ОС Android 14. Виробник обіцяє оновлення до Android 15.

Ціна – $180.