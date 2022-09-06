РФ оголосила винагороду за захоплення робота ЗСУ
Російський Центр аналізу стратегій і технологій (ЦАСТ) оголосив винагороду у розмірі 1 млн. рублів за захоплення естонської платформи для евакуації поранених THeMIS.
THeMIS – виріб естонської компанії Milrem Robotics. В основному THeMIS використовується для евакуації поранених з-під обстрілів та підвозу боєприпасів. Наразі машини закуплені 11-ма країнами, серед яких сім — члени НАТО. Зокрема: США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Норвегія та інші.
Платформа оснащена камерами, які дають змогу перевіряти небезпечні зони, не ризикуючи життям військових.
Платформи поставлятимуться в рамках проекту “Журавель”, який ініціювали у фонді Петра Порошенка разом із волонтерами “Госпітальєри”. Їх планують застосовувати для евакуації поранених бійців із передової.
Крім цього на THeMIS можна встановити 30-мм гармату, протитанкову установку типу “Стугни” або Javelin, а також розвідувальну систему.
Основні характеристики THeMIS:
- максимальна швидкість – 20 км/год;
- вага – 1630 кг;
- час роботи – до 15 годин у гібридному; режимі та до 1,5 години в електричному;
- дальність дії – до 1,5 км;
- розміри – довжина 240, ширина 200, висота 115 см;
- вантажопідйомність до 1200 кг.
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