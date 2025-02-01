Samsung Galaxy A36 та A56 чудово ремонтуються: вихід вже скоро

Смартфони Samsung Galaxy A36 і Galaxy A56 ще офіційно не представлені, але підготовка до виходу на ринок щосили йде. Пристрої отримали оцінки ремонтопридатності у Франції, повідомляє GSMArena.

Обидва апарати можуть похвалитися високою оцінкою – 8,4 бала з 10. Рівень ремонтопридатності Galaxy A36 буде ідентичний попереднику, а ось Galaxy A56 оцінили на 0,1 бала нижче, як порівняти з Galaxy A55. Ремонтувати новий апарат буде трохи складніше.

Samsung Galaxy A36 і A56, як показали рендери від OnLeaks, вийдуть з оновленим блоком камер.

Обидва смартфони мають отримати 6,6-дюймовий екран з матрицею AMOLED, батарейку на 5000 мА*год з дротовою зарядкою 45 Вт і основну камеру з роздільною здатністю 50 Мп. Відрізнятися пристрої будуть процесором. В A36 поставлять Snapdragon 6 Gen 3 або Snapdragon 7s Gen 2, а A56, як очікується, буде оснащено фірмовим чипсетом Exynos 1580.

Презентація Galaxy A36 і A56 відбудеться найближчим часом.