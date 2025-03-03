Відомі ціни Nothing Phone (3a) та (3a) Pro

Офіційний анонс Nothing Phone (3a) і (3a) Pro відбудеться вже наступного тижня, але вже зараз у мережу витекли ціни цих пристроїв в Індії.

Згідно з даними SmartPrix, стандартна модель Nothing Phone (3a) коштуватиме від 24 999 рупій (~11 тисяч гривень) за версію 8/128 ГБ, а конфігурація з 12/256 ГБ – 28 999 рупій (~13 тисяч гривень). Nothing Phone (3a) Pro оцінений в 31 999 рупій (~15 тисяч гривень) за мінімальну комплектацію і 35 999 рупій (~17 тисяч гривень) за топову.

Раніше бренд самостійно розкрив дизайн і деякі особливості Nothing Phone (3a) і Nothing Phone (3a) Pro. Обидва смартфони отримають 6,77-дюймові AMOLED-дисплеї з частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 3000 ніт і захисним склом Panda Glass. В основі лежить процесор Snapdragon 7s Gen 2, а за автономність відповідає акумулятор на 5000 мАг.

У камерах очікуються помітні відмінності. Обидва пристрої отримають основний сенсор на 50 Мп і надширококутний модуль на 8 Мп, але Pro-версія додатково запропонує телеоб’єктив на 50 Мп з 3-кратним оптичним зумом.