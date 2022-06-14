Доступний, але стильний: сучасний смартфон Tecno дешевший за 200 доларів приємно вразить свого покупця

Відносно молодий бренд смартфонів Tecno активно підкорює український ринок доступних пристроїв. За перші кілька років продажів в країні компанія здобула деяку кількість фанатів та працює над цікавими новинками.





Днями Tecno анонсувала доступний та стильний смартфон для молоді та дорослих користувачів Tecno Camon 19 Neo. Девайс орієнтовано на повсякденне використання, мультимедіа та всебічне спілкування.

Не дивлячись на приємну ціну, виробник не пошкодував сил на створення візуального образу смартфона. На фото бачимо приємні кольори корпусу, стильне мерехтіння під променями та лаконічні чіткі лінії. Передня панель гаджета зустрічає маленьким отвором фронтальної камери та охайними рамками навкруги дисплею. Пластиковий корпус приваблює стильними елементами декору, тож зовні гаджет має довершений та сучасний вигляд.

В якості центрального процесору смартфон Tecno Camon 19 Neo отримає чіп MediaTek Helio G85, який дасть змогу працювати з графікою, спілкуватись та переглядати контент з відносним комфортом. Для багатозадачності та плавності інтерфейсу в наявності 6 ГБ оперативної пам’яті, а для збереження файлів доступно 128 ГБ. Для розширення ємності носія передбачений слот встановлення карти пам’яті.

Великий IPS дисплей має роздільну здатність Full HD+, що є суттєвою перевагою в порівнянні з конкурентами. Діагональ екрану складає вражаючі 6,8 дюйма. Ще один сюрприз – частота оновлення кадрів досягне 90 Гц, тож динамічні зображення будуть плавними та приємними у сприйнятті.

Робити чіткі та якісні знімки допоможе потрійна 48-мегапіксельна камера.

Смартфон запропонує досить довготривалу роботу без підключення до мережі, адже його оснащено ємною батареєю на 5000 мАг. Прискорити відновлення енергії допоможе підтримка швидкої зарядки з потужністю в 18 Ват.

Програмною основою смартфону слугуватиме операційна система Android та власна оболонка виробника Tecno HiOS. Орієнтовна вартість пристрою складе близько 195 доларів.